Gelinlik hayalini 13 yıl sonra 3 çocuğuyla gerçekleştirdi

Kentteki bir düğün salonunda yapılan düğün törenine çiftin üç çocuğu, gelinin Suriye'den gelen akrabaları ile damadın akrabaları katıldı.

Aradan geçen 13 yılda çiftin çocukları Furkan (12), Yusuf (10) ve Bünyamin (6) dünyaya geldi. Şarkışla ilçesinde eczacılık yapan Suriyeli Cihan Kaman ile Sivaslı Latif Kaman, evlendikten 13 yıl sonra hayalini kurdukları düğünü gerçekleştirdi.

Kaman, okulunu bitiren Jumaan'ı ülkesi Suriye'ye giderek ailesinden istedi. Suriye'de yöreye özgü düğün yapan Kaman, eşini de alarak Sivas'a döndü. Eşine Sivas'ta da düğün yapma sözü veren Kaman, Türk vatandaşlığına geçen eşine imkansızlıklar nedeniyle bir türlü verdiği sözü yerine getiremedi.

Sivaslı Latif Kaman (50) bir iş için gittiği Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde okuyan Suriyeli Cihan Jumaan'ı görüp aşık oldu. Tanışan çift, bir süre sonra evlenmeye karar verdi.

Gelinlik hayaline kavuşan 38 yaşındaki Cihan Kaman, gazetecilere yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kaman, "Her çocuğa anne ve babalarının düğününe katılma gibi bir şey nasip olmaz." dedi.

İnşaat işiyle uğraşan Latif Kaman ise çevre düzenleme ihalesi için gittiği fakültede eşiyle tanıştığını anlattı. Çeşitli sebeplerden dolayı erteledikleri düğünlerini bugün yapmaya karar verdiklerini belirten Kaman, "Eşime söz vermiştim, kısmet bugüneymiş. Çok güzel bir duygu, heyecanlıyım." diye konuştu.

Çiftin büyük çocukları Furkan Kaman da anne ve babasının düğünlerini görmenin büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Bünyamin Kaman da anne ve babasının düğününde bulunmanın heyecanını yaşadığını ifade etti.

Çift ile çocukları, müzik eşliğinde çiftetelli oynayıp, halay çekti.

