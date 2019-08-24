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Gelinlik hayalini 19 yıl sonra gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 22:29 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Kenan-Ayşe Çakır çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapamadıkları düğün törenlerini 19 yıl sonra gerçekleştirmenin sevincini yaşadı - Kenan Çakır: - "Eşim gelinlik giymeyi çok istedi. Kısmet bu zamanaymış. Çünkü o bunu hak ediyor. Hatta bütün kadınlar bunu hak ediyor. Kadınlar evin gülüdür, çiçeğidir" - Ayşe Çakır: - "Genç kızlar hep gelinlik giyerdi. Ben, 'gelinlik bende nasıl durur' diye düşünüyordum. Şimdi gelinliğimi giydim çok mutluyum"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan Kenan-Ayşe Çakır çifti, evlendikten 19 yıl sonra düğün yapmanın heyecanını yaşadı.

Veliköy Mahallesi'nde yaşayan Ayşe ve Kenan Çakır çifti, maddi imkansızlıklar nedeniyle 19 yıl önce düğün yapamadan evlendi.

Çakır çifti, yıllardır içlerinde ukde olan düğünü, 8 ve 18 yaşındaki iki oğullarının da katıldığı törenle ilçedeki bir düğün salonunda yapmanın sevincini yaşadı.

Kenan Çakır, düğün öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 20 yaşında eşiyle düğün yapamadan evlendiği için yıllardır bunun üzüntüsünü yaşadığını söyledi.

Eşinin o zaman gelinlik giymeyi çok istediğini anlatan Çakır, şöyle konuştu:

"Eşim gelinlik giymeyi çok istedi. Kısmet bu zamanaymış. Çünkü o bunu hak ediyor. Hatta bütün kadınlar bunu hak ediyor. Kadınlar evin gülüdür, çiçeğidir. Bu gelinliği giymeyen her kadın üzgündür. Kimileri bu düğünü kötü görebilir, öyle laflar geliyor ki kulağımıza, insan dayanamıyor, ama kulaklarımızı kapatıyoruz. Ben eşime olan saygımdan, sevgimden dolayı bu düğünü yapıyorum. İnsan eşine neden düğün yapmasın. Eşe gösterilen sevgi kadın cinayetlerinin, kötü davranışların önüne geçer."

Ayşe Çakır ise gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmenin sevincini yaşadığını ifade ederek, "Genç kızlar hep gelinlik giyerdi. Ben, 'gelinlik bende nasıl durur' diye düşünüyordum. Şimdi gelinliğimi giydim, çok mutluyum. Gittiğimiz düğünlerden sonra hep üzülüyordum, ailemiz bize bunu yapmadı. Eşim tek başına sözünde durdu, kendisine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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