Gelinlik Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? Vücut Tipinize Uygun Gelinlik

Sevgilinizle uzun bir yola çıktığınızı hayal edin, fonda en sevdiğiniz şarkı, elinizde çiçekler... Işıl ışıl gözlerle mutluluk saçarken, etrafınızı sevgi ve hayranlık dolu bakışlar sarıyor. En sevdikleriniz, en mutlu gününüzde yanınızda, hepsi kalbinizin ritmine eşlik ediyor. Evet, gelinlik arayışında olduğunuza göre kendinizi çok özel, çok değerli hissedeceğiniz o eşsiz ana artık çok yakınsınız! Hayaliyle bile gülümseten düğün gecenizde, sevdiklerinizin kalbini bir kez daha fethetmeye adaysınız. Bu benzersiz deneyimi tamamlayan en güzel detay ise elbette gelinliğiniz olacaktır. Daha küçücük bir kız çocuğuyken, beyaz tül perdelerden tasarlamaya başladığınız gelinliğinize artık gerçekten ihtiyacınız var! Peki ama onlarca farklı model içinden hangisi size göre? Vücut Tipine Göre Gelinlik Modelleri Gelinlik hayali kurmayan kadın yok denecek kadar azdır, belki de hiç yoktur! İlk arayışlara küçük yaşta evdeki tül ve perdelerle başlansa da evlilik teklifi ile birlikte işler de ciddileşiyor. Evlilik ve düğün hazırlıkları sırasında yoluna koyulması gereken onlarca konu başlığı varken gelinlik alışverişi de sizi strese sokabilir. Oysa mutlu bir evlilik için ilk kural, tüm adımları sevgilinizle birlikte, keyifle atmak olmalı. Hayatınızda tek bir kez yaşayacağınız eşsiz bir deneyimin içerisindesiniz. Gelinlik dahil hiçbir düğün alışverişinin telaş, sıkıntı ya da paniğe dönüşmesine izin vermemelisiniz. Kendinizi, müstakbel eşinizi ve annelerinizi bunlarla üzmeyin. Vücut tipinize göre tavsiyelerle gelinlik seçimi çok daha kolay ve keyifli olacaktır. Her konuda olduğu gibi gelinlik konusunda da en doğru kararı kendinizi tanıyarak, artı ve eksilerinizi bilerek verebilirsiniz.

Gelinlik seçiminde yapılmaması gereken şey, bir gelinliği başkasına yakıştığı için seçmektir. Model ya da katalog üzerindeki duruşa aldanarak karar vermemelisiniz. Her vücut tipi farklı olduğu için aynı gelinliğin farklı vücutlardaki duruşu da bambaşka olacaktır. Gelinliğiniz size özel dikilecek olsa bile mutlaka benzer bir modeli üzerinizde görmelisiniz. Fotoğrafta çok güzel duran bir gelinlik sizi kısa, kilolu, basenli ya da sönük gösterebilir. Oysa kusurları kapatan, iddialı yerleri ortaya çıkaran bir gelinlik modeli, düğün gecenizde saç ve makyajla da bir araya geldiğinde mucize etkisi yaratacaktır. Gelinlik arayışına ilk iş olarak vücudunuzu tanımakla başlamalısınız. Seçiminizi dantel, inci gibi detaylardan önce vücut tipinize göre yapmalısınız. Vücut tiplerini ortak özelliklerine göre 4 ana başlığa ayırmak mümkün: 1. Elma vücut tipi Adından anlaşılacağı üzere, elma vücut tipi adını kalınca bir karın ve bel bölgesinden alır. Aynı zamanda göğüsler dolgun, bacaklar ise vücuda göre incedir. Elma vücut tipi, V yaka kesimin en çok yakıştığı vücut tipidir. Böylece göğüs bölgesindeki avantajınızı parlatabilirsiniz. Kalçaları ve karın bölgesini çok sarmayan modeller tercih edilmelidir ancak istenirse yırtmaçlı bir model ile ince bacaklar da ön plana çıkarılabilir.

2. Armut vücut tipi Armut vücuda sahip kadınların şansı ince belleridir. Bu vücut tipi de adını armuta benzeyen şeklinden alır. Göğüsler küçük olabilir, bel ince, kalça ve basenler ise oldukça geniştir. Vurgulanması gereken bölge kesinlikle bel olmalıdır, bu nedenle prenses model gelinlikler tercih edilebilir. Bu sayede kalça ve basenlerdeki fazlalık da kamufle edilmiş olur. 3. Kum saati vücut tipi 90-60-90 ölçüleriyle tabir edilen vücut tipi kum saati şeklindedir. Bu vücut tipine sahipseniz çok şanslısınız, çünkü üzerinizde güzel durmayacak gelinlik modeli yok denecek kadar azdır. Göğüsler normal ya da büyük, bel incedir. Kalça ile göğüsler orantılıdır. Balık gelinlik gibi iddialı modelleri, eğer kilo probleminiz de yoksa tercih edebilirsiniz. Vücudunuzu saran, belinizi ya da kalçalarınızı ortaya çıkaran modeller tercih edebilir, tüm iddianızı ortaya koyabilirsiniz. 4. Dikdörtgen vücut tipi Dikdörtgen vücut, aynı zamanda atletik vücut ya da sporcu vücudu gibi isimlerle de anılır. Omuzların geniş, göğüslerin küçük ya da normal, belin ise oyuntusuz olduğu duruma verilen addır. Beden bu nedenle dikdörtgen şeklini alır. Straplez gelinliğin en çok yakıştığı vücut tipi kesinlikle dikdörtgen vücuttur. Her zaman olduğu gibi, vücudun en iddialı bölgesini, yani bu kez omuzları ön plana çıkarmak gereklidir. Bu sayede dikkat göğüslerden ve bel bölgesinden omuzlara kayacaktır. Straplez modellerin dışında tek omuzda askı detayları olan modeller de tercih edilebilir.

Dört ana başlıkta incelenen vücut tiplerinin dışında elbette boy, kilo, bölgesel fazlalıklar gibi dikkate alınması gereken özel durumlar olabilir. Örneğin armut vücut tipine sahipseniz ancak kısa boyluysanız fazla kabarık bir gelinlik içerisinde kendinizi rahat hissetmeyebilirsiniz. Prenses model gelinliklerin boyu olduğundan da kısa gösterdiği biliniyor. Kısa Boylular Nasıl Gelinlik Giymeli? A kesim gelinlikler kısa boylular için idealdir. Bu kesimde belden sonra gelinlik hafif bollaşır ancak çok kabarık bir görüntü oluşmaz. İstediğiniz prenses etkisini A kesimle yine de yakalarken, modern bir görünüme sahip olabilirsiniz. Hem vücut oyuntularını ortaya çıkardığı hem de fazlalıkları kamufle ettiği için kurtarıcı bir modeldir. Minyon tiplere gelinlik modelleri arasında A kesim dışında vücut kendi içinde orantılıysa balık modeller, V yakalar, drapeler tercih edilebilir. Çok uzun etek boylarından, yerlerde sürünen duvaklardan kaçınılmalıdır. Boyun ve göğüs arası çok kısa değilse straplez modeller de minyon tiplere uygundur. Eğer farklı bir seçim yapmak ve tarzınızı ortaya koymak isterseniz, son dönemde trend olan mini gelinlikler de sizin için uygundur. Böylece bacak boyunuz olduğundan uzun görünürken tarzınızla misafirlerinizi de şaşırtmış olursunuz. Müstakbel eşinizin de boyuna göre yüksek topuklardan mutlaka yardım almalısınız. Böylece çift olarak daha uyumlu bir görüntü sergilersiniz.

Kilolu Gelinler Nasıl Gelinlik Seçmeli? Vücut tipiniz ne kadar ideal olursa olsun fazla kilolarla başınız dertte olabilir. Bir gelin adayının en son yapması gereken şey boy, kilo gibi ayrıntılarla canını sıkmaktır. Cankurtaran olarak ifade ettiğimiz A kesim, kilolu gelinlerin de imdadına yetişebilir. Göğüsten aşağısı uçuşan modeller tercih edilebilir. Kabarık modellerden uzak durmalı, olabildiğince hafif seçimler yapmalısınız. Özellikle kamufle edilmek istenen bir bölge varsa, örneğin kollarınızı sergilemek istemiyorsanız uzun kollu sırt dekolteli gelinlikler size çok yakışabilir. Fazlalıklarınız karın bölgenizde toplanıyorsa V kesimle göğüslerinizi ortaya çıkarırken bel bölgenizi saklayabilirsiniz. Gelinlik seçiminde alternatif çözümlerden de yardım alınabilir. Örneğin korse kullanarak istediğiniz ideal görünüme kavuşabilirsiniz. Gelinlik Seçiminde Dikkate Alınması Gereken İpuçları Kendi vücudunuzu en iyi şekilde tanıdıktan, vücudunuzda parlatmak ve kamufle etmek istediğiniz bölgeleri belirledikten sonra artık denemelere başlayabilirsiniz. Sizi yansıttığını düşündüğünüz marka ve moda evlerinden randevu alarak vücut tipinize uygun olduğunu düşündüğünüz modelleri mutlaka üzerinizde görmelisiniz. Dürüstçe fikirlerini belirteceğine inandığınız bir arkadaşınız size eşlik edebilir. Damat adayları çabuk sıkıldığından, anneler ise ne giyseniz yakıştırdığından gelinlik alışverişi için doğru kişiler olmayabilir. Onları kararınızı olgunlaştırdıktan sonra, ikinci ziyaretinizde yanınıza almayı deneyebilirsiniz.

Gelinlik denemesi yapacağınız zaman doğru iç çamaşırı giydiğinizden emin olmalısınız. Örneğin sutyeniniz çok renkli olmamalı, mümkünse beyaz ya da ten rengi olmalıdır. Straplez modeller de deneyecekseniz askıları çıkabilen bir model olmalı. Büyük göğüslerinizden şikayetçiyseniz toparlayıcı bir sutyen ile gelinliğinizin nasıl güzel görüneceğini ortaya çıkarmalısınız. Küçük göğüslü kadınlar ise tam tersi, destekleyici sutyen kullanarak gelinlik denemelidir. Gelinlik seçerken aceleci olmamalı, denediğiniz modelin içerisinde kendinizi bir süre gözlemlemelisiniz. Üzerinize çok ağır gelen taşlı bir modeli, tarlatandan rahatsız olduğunuzu ya da ayaklarınıza dolanarak rahatsız eden bir kuyruğu ancak bu şekilde fark edip seçenekleriniz arasından eleyebilirsiniz. Eğer modacınızdan izin alabilirseniz fotoğraf çekebilir, seçiminiz üzerine eve döndükten sonra biraz daha düşünebilirsiniz. Gelinlik seçiminde kumaş detayları ve renk tonları yine denemeler sırasında gözünüze çarpması gereken detaylardır. Kumaşınızda danteller, inciler, drapeler, su yolu desenler mi istiyorsunuz yoksa sade modeller mi sizi cezbediyor, karar vermelisiniz. Teninizin rengine göre beyazın tonları arasından seçim yapmanız gerekebilir. Kar beyaz, şampanya ya da kirli beyaz gibi farklı tonda gelinlik seçenekleri değerlendirilebilir. Hatta uçuk mavilere, pembelere çalan modeller arasından seçim yaparak farklı bir seçim de ortaya koyabilirsiniz. Genelde ten renginizle kontrast oluşturarak üzerinizde ışıldayacak tonlardan şaşmamalısınız.