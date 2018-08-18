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Gelinlik tasarımında pestil kullandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 17:36 | Son Güncelleme

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı gelinliği kentin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömeyle süsledi - Parlak: - "Tasarladığım gelinliği coğrafi işaretli ürünümüz pestille birleştirip farklı bir görünüm kazandırdım"

Gümüşhane'de tasarımcı Ayşegül Öznur Parlak, hazırladığı gelinliği kentin coğrafi işaretli ürünü pestil ve kömeyle süsledi.

Tasarım eğitiminin ardından kadınlara yönelik girişimcilik kurslarına da katılan Parlak, bir süre önce kent merkezinde gelinlik mağazası açtı.

Sipariş üzerine gelinlikten abiyeye kadar çeşitli kıyafetler tasarlayan Parlak, aynı zamanda dikimlerini de yapıyor.

Parlak, bu defa Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri pestil ve kömeye dikkati çekmek amacıyla çalışma yaptı. Farklı şeyler yapmayı sevdiğini belirten Parlak, diktiği gelinliği sıvı pestile buladı.

Parlak, pestilin kurumasının ardından köme ve nazar boncuğu kullanarak süslemeler yaptığı çalışmayı 10 günde tamamladı.

- "Pestil, çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan bir ürün"

Parlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, böyle bir çalışmayı fark yaratmak için yaptığını belirterek, "Pestil, çocukluğumuzdan beri hayatımızda olan bir ürün. Tasarımım olan gelinliği pestille birleştirip farklı bir görünüm kazandırdım. Bu çalışmayla kentimizin coğrafi işaretli ürününe dikkati çekmek istedim." diye konuştu.

İş yerine gelen gelin adaylarının pestille süslediği gelinliği ilginç bulduğunu dile getiren Parlak, şöyle devam etti:

"Türkiye'de böyle bir gelinliğe hiç rastlanmadı. Onun için olmayan bir şeyi yapmaya çalıştık. Gelinlerimiz ilk önce bunu farklı renkte bir kumaş sanıyor. Pestil olduğunu fark ettiklerinde ise çok güzel ve farklı olduğunu belirtiyorlar. Tepkiler gayet olumlu."

Parlak, pestil ve kömeyle tasarladığı gelinliğe patent başvurusu yapmayı planladığına işaret ederek, "Bu tescil sayesinde dünyada ve Türkiye'de bir ilki gerçekleştireceğime inanıyorum." dedi.

Müşterilerden Leman Özdemir de tasarımı ilginç bulduğunu, Gümüşhane'ye özgü ürünlerin yer aldığı gelinliği beğendiğini kaydetti.

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