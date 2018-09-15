Gelinlik ve damatlıkla çöp topladılar

Çankırı'da 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla yeni evlenen bir çift, düğün töreni öncesi gelinlik ve damatlıkla çöp topladı.
Şehit Metin Selim Çelikel Sokağı'ndaki parka gelen Tahir ve Menekşe Kiremit çifti, düğün salonuna gitmeden önce ellerine giydikleri eldivenle çöp temizliği yaptı.
Gelin Menekşe Kiremit, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Eylül Dünya Temizlik Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için çöp topladıklarını söyledi.
Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak istediklerini dile getiren Kiremit, bütün vatandaşları çevre temizliğine davet etti.
Damat Tahir Kiremit ise temizliği yaptıktan sonra düğün salonuna gideceklerini belirterek, çevre temizliğinin taşıdığı önemine değindi.
Kiremit çifti, daha sonra düğünlerini gerçekleştirmek üzere düğün salonuna gitti.
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