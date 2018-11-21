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Gelinlikle ‘kürek çekerek’ damat adayını arıyor!

TREND HABERLERİ  | 21.11.2018 15:16 | Son Güncelleme

Evlenme konusunda oldukça istekli olan Ray isimli kadın, damat adayını arıyor. Bunun için de gelinlikle kürek çekiyor, alış veriş yapıyor, gazete okuyor. Başarısızlıkla sonuçlanan ilişki deneyimlerinin ardından internet üzerinden başlattığı hareketini günlük hayatına taşıyan Ray, şimdiden bu duruşu sayesinde takipçi dahi kazanmayı başardı.

Kendisini görenlerin verdiği tepkilerden de memnun olduğunu söyleyen Ray, 'İnsanlar beni gelinlikle görmeyi seviyor. Alkışlayıp, tezahürat yapıyorlar ve 'devam et' diyorlar.' şeklinde konuştu. Şimdiye kadar birkaç ilişki teklifi aldığını da söyleyen Ray, kısa süreli ilişkilerden hoşlanmadığının altını çiziyor. Ray, hayatını tek bir kişiyle geçirmek istediğini, o kişiyi bulmanın da biraz zaman alacağını söylüyor. İşte en çılgın damat arayışı...

Damat adayı bulmak için gelinlikle sokaklarda dolaşıyor!

New York'ta yaşayan Ray, kendi has yönetimiyle damat adayını aramaya karar verdi. Inside Edition'e konuşan Ray adlı kadın, evleneceği kişiyi bulmak için sevdiği işlerini gelinlik giyerek yapmaya karar verdiğini söyledi.
Arkadaşlarının genelde internet üzerinden başlayan ve başarısızlıkla sonuçlanan ilişki deneyimlerini dinledikten sonra bu karar aldığını belirten Ray şunları anlattı: "Gerçekten evlenmek istiyorum. Sadakat istiyorum. Bu yüzden kendime bir profil oluşturacağım, yapmayı sevdiğim her şeyi gelinlikle yapacağım".
Ray, bu kararından sonra gelinliği ve duvağı internet üzerinden 100 dolara satın alıp sevdiği işleri yapmaya başladı.
Şimdiye kadar, Ray, kürek çekerken, bakkaldan alışveriş yaparken gelinliğini giydi. Şimdi de yine gelinlikle İsrail ve Fransa'ya gitmeyi planlıyor. Ütü istemeyen bir gelinlik giydiğini vurgulayan Ray, "Onunla seyahat etmek harika bir şey" diye ekledi.
İnsanların verdiği tepkiyle ilgili olarak da Ray, "İnsanlar seni gelinlik içinde görmeyi seviyor. Alkışlıyorlar, tezahürat yapıyorlar. 'Devam et' diyorlar" diye konuştu.
Şimdiye kadar birkaç ilişki teklifi aldığını belirten Ray, "Zaman alıyor. Bu harika şeyi istiyorsun, bu bağlantıyı istiyorsun, Hayatını biriyle geçirmek istiyorsun. Ozaman, bazen bu bunu bulmak zaman alır ve bu sorun değil" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
New York gelin evlilik

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