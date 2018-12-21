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Gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 15:38 | Son Güncelleme

İzmir'de kaldırıma çıkan servis otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitiren Feride Melike Kürecili, son yolculuğuna, üzerine beyaz gelinliğin serildiği tabutla uğurlandı

İzmir'in Bornova ilçesinde servis otobüsünün çarpması sonucu ölen genç kız, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabutla son yolculuğuna uğurlandı.

Bornova'da önceki gün ablasıyla beklediği kaldırıma kontrolden çıkan bir servis otobüsünün çıkması sonucu can veren 27 yaşındaki Feride Melike Kürecili'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Güzelçamlı Mahallesi Merkez Camisi'ne getirildi.

Kürecili'nin yakınları ile çalıştığı Turkcell Global Bilgi şirketindeki mesai arkadaşları, üzerine beyaz gelinlik bırakılan tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Genç kızın kardeşi Mustafa Kürecili'yi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Namazın ardından uzun süre omuzlarda taşınan Kürecili'nin cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan kazada ağır yaralanan abla Merve Kürecili Uygun'un Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.

- Olay

İzmir'in Bornova ilçesinde, 19 Aralık'ta A.S. idaresindeki 35 S 65194 plakalı servis otobüsü, Cumhuriyet Meydanı Kavşağı'nda yolcu indirmek için duran M.Ö. yönetimindeki 35 S 00757 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak yayalara çarpmıştı.

Kazada, iş yeri servisinden inen Feride Melike Kürecili hayatını kaybetmiş, ablası Merve Kürecili Uygun ile S.M. ve Z.G.A. yaralanmıştı.

Gözaltına alınan otobüs sürücüsü tutuklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
gelinlik genç kız Kaza tabut

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