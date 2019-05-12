Gelinlikler şehit ailelerine bağışlandı

FashionTV Moda Ödülleri gecesinde verilen burslar ve gelinlikler şehit aileleri ile ihtiyaç sahibi emniyet mensuplarına ulaştırılmak üzere İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’a teslim edildi.

Revna Demirören, Pınar Bent, Uğurkan Erez, Monik İpeker, Enis Onat ve Serkan Selamet tarafından FashionTV Moda Ödülleri gecesinde yapılan bağışları sahipleri adına kabul eden İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, ihtiyaç sahibi ailelerin belirlendiğini ve kendilerine en kısa zamanda yapılan bağışların ulaştırılacağının bilgisini verdi. 50 şehit ailesi gelinine 50 gelinlik hediye eden ünlü modacı Pınar Bent, “Yapmış olduğumuz desteklerden dolayı çok mutluyuz. Emniyet Müdürümüz Mustafa Çalışkan’ın bizi davetinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İhtiyaç sahibi ailelere ve gelin olmayı bekleyen 50 şehit ailesi kızının gelinlik ihtiyaçlarını karşılamaktan dolayı memnunuz. İstanbul Emniyet Müdürlüğünce belirtilen ailelere ulaştırılmak üzere gelinliklerimizi teslim ettik. Allah mutluluklarını bozmasın” dedi.



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