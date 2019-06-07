Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Amerikan Noble Enerji Şirketi arasında Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaz için yapılan gelir anlaşmasına ilişkin, "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gasbıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY ile Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaza ilişkin gelir anlaşması yapıldığı ve bu bağlamda GKRY'nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceğinin açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasbedilmesinden başka bir şey değildir ve kabul edilmezdir. GKRY'nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm iş birliği çağrılarını görmezden gelerek tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesi, 1960 ortaklık cumhuriyetini işgal eden Rum Yönetimi'nin adanın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi.