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"Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gasbıdır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 18:32 | Son Güncelleme

KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı: - "GKRY ile Noble Enerji Şirketi arasında yapılan gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gasbıdır" - "Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasbedilmesinden başka bir şey değildir ve kabul edilmezdir" - "Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile Amerikan Noble Enerji Şirketi arasında Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaz için yapılan gelir anlaşmasına ilişkin, "Gelir anlaşması, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarının gasbıdır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY ile Noble Enerji Şirketi ve ortaklarıyla Afrodit yatağından çıkartılacak doğal gaza ilişkin gelir anlaşması yapıldığı ve bu bağlamda GKRY'nin 18 yılda çıkartılması öngörülen gazdan 9 milyar dolar elde edeceğinin açıklandığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu anlaşma, adanın ve dolayısıyla ada etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarının gasbedilmesinden başka bir şey değildir ve kabul edilmezdir. GKRY'nin, Kıbrıs Türk tarafının ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm iş birliği çağrılarını görmezden gelerek tek yanlı, hukuka ve hakkaniyete aykırı faaliyetlerini artırarak sürdürmesi, 1960 ortaklık cumhuriyetini işgal eden Rum Yönetimi'nin adanın geleceğine ilişkin vizyonunun ne olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir." ifadelerine yer verildi.

- "Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hazır olmadığının göstergesi"

"Bu vizyonda, Kıbrıs Türk halkının eşit hak ve çıkarlarına yer yoktur ve Kıbrıs Rum tarafının paylaşmaya hiç de hazır olmadığının en somut göstergesidir." vurgusu yapılan açıklamada, bu kabul edilemez adımların, ada, bölgedeki istikrar ve güvenliği tehdit etmekte olduğu, tansiyonu da tehlikeli bir şekilde artırdığı kaydedildi.

Açıklamada, bu durumun sorumlusunun tek yanlı faaliyetlerini sürdürmekte ısrar eden GKRY olduğu kadar, söz konusu faaliyetleri cesaretlendiren uluslararası toplum ve ilgili şirketlerin hakkaniyetten yoksun tutumları olduğu da belirtildi.

- "Sondaj çalışmalarına en kısa zamanda başlayacağız"

Açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:

"GKRY ada etrafındaki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tek yanlı faaliyetlerini sürdürdüğü ve tarafımızla ortak haklarımıza ilişkin iş birliğinden kaçındığı sürece, KKTC olarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte, halkımızın eşit hak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerekli tüm adımları kararlı bir şekilde atmaya devam edeceğimizi ve Türk Petrollerini yetkilendirdiğimiz alanlarda sondaj çalışmalarımıza en kısa zamanda başlayacağımızı kamuoyu ile paylaşırız."

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Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı gelir anlaşması GKRY Kıbrıs Türk halkı KKTC

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