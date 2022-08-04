HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? Gelir Yuvan devlet yardım başvurusuna nereden, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? Gelir Yuvan devlet yardım başvurusuna nereden, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

04.08.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır ve başvuru hakkındaki detaylar merak konusu oldu. 2022 Temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 12 ay süre ile daha önce hiç sosyal yardım almayan vatandaşlarımız için 5.400 TL ila 7.200 TL aralığında ödeme alabilecekleri belirtildi. Peki Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? Gelir Yuvan 7200 TL devlet yardım başvurusuna nereden, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? Gelir Yuvan devlet yardım başvurusuna nereden, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha önce sosyal yardım almayan 4 milyon vatandaş için 15 milyar liralık maddi destek sağlayacaklarını duyurdu. Günümüzde çeşitli nedenlerden ötürü ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ve aileleri, devlet kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunarak sosyal yardımlardan faydalanabilmektedir. Sosyal yardım başvurusunda bulunabilmek için e-devlet kanalını kullanabilir veya kurum binasını ziyaret edebilirsiniz. Peki Gelir Yuvan başvuru formu nerede? Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

gelir yuvan

GELİR YUVAN YARDIM BAŞVURUSU

Gelir yuvan başvurusu için vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na şahsen giderek başvurularını yapabilirler.

GELİR YUVAN BAŞVURU FORMU

Gelir yuvan başvuru formu e-devlet üzerinden yapılacaksa, e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra açılan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Eğer vatandaşlarımız başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı’na şahsen gidip başvuru gerçekleştireceklerse, verilen formu eksiksiz olarak doldurmaları ve istenen evrakları vakıfa teslim etmeleri gerekmektedir. Gelir yuvan başvurusunu bu link üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru başvuru yapabilirsiniz.

gelir-yuvan

GELİR YUVAN YARDIMI NE KADAR?

Gelir yuvam yardımı haneye göre değişmekte olup aylık 600 TL -750 TL aralığında toplamda bir yılda 12 süre ile 5.400 TL ila 7.200 TL olacağı açıklanmıştır.

GELİR YUVAN BAŞVURU SORGULAMA

Gelir yuvan başvuru sorgulama işlemleri başvuru yapıldıktan sonra SMS olarak vatandaşlarımıza bilgi verilmektedir. Başvurusu kesinleşen ve ödeme hak eden vatandaşlarımız paralarını PTT şubelerinden ve ATM’lerinden çekebilirler. Gelir yuvan aynı zamanda iş platformudur. İş arayan ve yardım bekleyen vatandaşların başvuracağı bir mecradır. Buraya başvuru yapan vatandaşlarımız firma ve şirketlerin açık işlere başvurularını yapabilirler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyaretiCumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyelerinden Anıtkabir ziyareti
Yediiklim Yayınevine operasyonYediiklim Yayınevine operasyon
Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı! Jandarma aracından indirildiği sırada silahlı saldırı!
Anahtar Kelimeler:
sosyal yardım başvuru formu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Eşinin ani ölümüyle yıkılmıştı! Uzun süre sonra Bodrum’da görüntülendi

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

32 yıl sonra bir ilk yaşanabilir! Gözler bugün açıklanacak kararlarda

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

İlginizi Çekebilir

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Siyah bikinisiyle büyüledi! Tamamen doğal paylaşım

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

İbretlik değişim! Yaptırdığı estetik ameliyat sonrası...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.