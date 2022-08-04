Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? Gelir Yuvan devlet yardım başvurusuna nereden, nasıl başvurulur? Başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı daha önce sosyal yardım almayan 4 milyon vatandaş için 15 milyar liralık maddi destek sağlayacaklarını duyurdu. Günümüzde çeşitli nedenlerden ötürü ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ve aileleri, devlet kurum ve kuruluşlarına başvuruda bulunarak sosyal yardımlardan faydalanabilmektedir. Sosyal yardım başvurusunda bulunabilmek için e-devlet kanalını kullanabilir veya kurum binasını ziyaret edebilirsiniz. Peki Gelir Yuvan başvuru formu nerede? Gelir Yuvan başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

GELİR YUVAN YARDIM BAŞVURUSU

Gelir yuvan başvurusu için vatandaşlarımızın e-devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na şahsen giderek başvurularını yapabilirler.

GELİR YUVAN BAŞVURU FORMU

Gelir yuvan başvuru formu e-devlet üzerinden yapılacaksa, e-devlet şifrenizle giriş yaptıktan sonra açılan formun eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir. Eğer vatandaşlarımız başvurularını Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfı’na şahsen gidip başvuru gerçekleştireceklerse, verilen formu eksiksiz olarak doldurmaları ve istenen evrakları vakıfa teslim etmeleri gerekmektedir. Gelir yuvan başvurusunu bu link üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-ekonomik-destek-on-basvuru başvuru yapabilirsiniz.

GELİR YUVAN YARDIMI NE KADAR?

Gelir yuvam yardımı haneye göre değişmekte olup aylık 600 TL -750 TL aralığında toplamda bir yılda 12 süre ile 5.400 TL ila 7.200 TL olacağı açıklanmıştır.

GELİR YUVAN BAŞVURU SORGULAMA

Gelir yuvan başvuru sorgulama işlemleri başvuru yapıldıktan sonra SMS olarak vatandaşlarımıza bilgi verilmektedir. Başvurusu kesinleşen ve ödeme hak eden vatandaşlarımız paralarını PTT şubelerinden ve ATM’lerinden çekebilirler. Gelir yuvan aynı zamanda iş platformudur. İş arayan ve yardım bekleyen vatandaşların başvuracağı bir mecradır. Buraya başvuru yapan vatandaşlarımız firma ve şirketlerin açık işlere başvurularını yapabilirler.

