Gelirin gerçek olduğu 150 milyar dolarlık sanal dünya

İSTANBUL (AA) - İZZET TAŞKIRAN - Dünyada yıllık yaklaşık 150 milyar dolarlık ticaret hacmiyle 2,5 milyar insanın katıldığı çevirim içi (online) oyun endüstrisi, Türkiye'de de yoğun ilgi görüyor.

Yetişme çağındaki nesillere pedagojik açıdan olumsuz etkileri ile bağımlılıklara sebep olduğuna yönelik iddialar kamuoyunda sıkça tartışılan oyun sektöründe Türkiye'den yaklaşık 35 milyon oyuncu olduğu belirtiliyor.

"League of Legends (LOL)", "Overwatch" ile "PUBG" gibi yoğun ilgi gören oyun dünyasında, "Zula", "The Last One" ve "İstanbul" gibi yerli üretimler de bulunuyor.

Türkiye'de oyun sektörünün büyümeye başladığının farkında varan küresel firmalar bu alana yatırım yapıyor.

Oyun Tasarımcıları Geliştiricileri Yapım ve Yayıncıları Derneği (OYUNDER) Kurucu Başkanı Tansu Kendirli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yirmi yılda, her yıl yüzde 10 ve üzerinde büyüyen tek sektörün oyun endüstrisi olduğunu söyledi.

Kendirli, birçok farklı meslekte ve alandaki kişilerin oyun sektöründe çalışabileceğini ifade ederek, "Birçok oyuncu, kariyer fırsatlarının farkında değil ama Gamex türü fuarlardaki seminerlerin onlara bunu göstermesi açısından bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu sadece dernek, sivil toplum örgütü, oyuncu üzerinde kalmıyor. Kamuda da bu yönde ciddi desteklerin çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz. Türkiye'de tekil olarak yaklaşık 35 milyon oyuncu olduğu gerçeği var. " dedi.