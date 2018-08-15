Gelirlerinin bir kısmını devlete bağışladılar

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir grup vatandaş, gelirlerinin bir kısmını "devlet ekonomisine destek için" bağışladı.

Karacadağ Mahallesi'ndeki Kuran Camisi'nden görevli imam-hatip Fırat Kıdır ile gazi Abdülkadir Çay ve esnaf Mehmet Satmaz, İlçe Mal Müdürlüğüne giderek gelirlerinin bir kısmını devlet ekonomisine hibe etti.

İmam Kıdır, yaptığı açıklamada ABD ve siyonist rejimin Türkiye'ye uyguladığı ekonomik yatırımlara karşı her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Bu tür spekülatif ekonomik ataklardan Türk milletini korkmadığını belirten Kıdır, şöyle konuştu:

"Bu süreçte ben bir imam hatip olarak devletimin ve Sayın Cumhurbaşkanımın yanındayım. Üstüme düşen her türlü fedakarlığı yapmaya hazırım. Bizler kuru ekmek ve su olsa dahi yaşarız fakat ezansız imansız, vatansız ve bayraksız yaşayamayız. Bunun için devletimize ekonomik destek olmak için Mal Müdürlüğüne giderek maaşımın üçte ikisi olan 2 bin lirayı devlet ekonomisine katkı olsun diye hibe ettim. Esnaf arkadaşım gelirinin yüzde 20'sini, gazi arkadaşım Çay ise maaşının yarısı olan bin lirayı bağışladı. Bizler her zaman devletimizin ve ülkemizin selameti için her türlü fedakarlığa hazırız."

Kıdır, ABD'nin uyguladığı ekonomik yaptırımlara karşı herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

