Gelişen teknolojiyle yükselen trend: Blockchain

Teknolojinin neredeyse dünya üzerindeki bütün iş modellerinde dönüşüm ve değişimlere yol açacak potansiyele sahip olduğu bilinmekte. Kripto para kavramının hayatımıza girmesiyle değişen ödeme biçimleri, onun korunmasını da önemli bir gereklilik haline getirir. Blockchain de tam olarak bu eksikliğin kapatılmasını sağlayan sistem olarak ortaya çıkar. Sadece kripto para için değil, başka diğer sistemlerde de aktif bir şekilde kullanılan blockchain, geleceğin vazgeçilemeyecek teknolojik gelişmelerinden biri olması blockchain nedir ve neden önemlidir sorularının cevabıdır. BlockChain Hakkında Merak Edilenler Blockchainin temeli, kriptografi uzmanı olan Scott Stornetta ve Stuart Haber tarafından 1990’lı yılların başlarında yapılan çalışmalar ile atılmıştır. Türkçeye Blok Zinciri/Blokzinciri olarak geçmiştir. Ralph Merkle tarafından 1970’li yıllarda “Hash Ağacı” patentlenen konseptten yola çıkan Scott ve Stuart, günümüzdeki modern blokzincir konseptine yaklaşmış olsalar da bu çalışmalarını kavramsallaştırmamışlardır. Bu nedenden dolayı bazı kişiler için blokzincir teknolojisinin Satoshi Nakamoto yerine Scott ve Stuart’tır. Bugün kullandığımız blokzincirin eş anlamlısının ortaya çıkışı, takvimler 31 Ekim 2008’i gösterdiğinde duyurulan Bitcoin ile aynıdır. Yani blokzinciri, Bitcoin ile hayatımıza girmiştir.

Blokchain veya blokzinciri, hiçbir otorite ya da merkeze ihtiyaç bulunmadan verilerin dağıtık ağ üzerinde saklandığı kayıt teknolojisidir. Peki blockchain nasıl kullanılır sorusunun yanıtı nedir? Hemen açıklayalım; dijital kayıt defteri şeklinde çalışır. Bu kayıt defteri geleneksel veri tabanları gibi değildir çünkü işlemler ardı sıra listelenir. Her blok, kendisinden önceki bloğun şifrelenmiş özet kodunu ve kendi işlem bilgilerine sahiptir. Şifrelenmiş özet koda “Hash” denir. Her blok kendisinden önceki bloğun bilgilerine sahip olduğu için kendisine yapılacak olan değişiklik bütün sistemdeki bütün blokların değişimine sebep olur. Bu da güvenlik açısından verilerin değiştirip değiştirilmediğinin emin olunmasını sağlar. Dağıtık Ağ Nedir? Dağıtık ağ ise birbirleriyle iletişim halindeki bilgisayarlar üzerinde aynı veri kaydının saklanabilmesini sağlayan sistemdir. Buna Dağıtık Kayıt Defteri (Distributed Ledger) denir. Bu sistem, sistemin içerisindeki herhangi bir bilgisayarda arıza yaşanması durumunda o bilgisayara sisteme bağlı diğer bilgisayarlardan veri sağlayıp işin aksamamasını sağlar. Görüldüğü üzere blockchain kullanımı hem güvenlik hem de işin aksamaması için önem arz etmektedir.

Nonce Nedir? Blockchain sisteminin içerisindeki blokların içindeki her kayıt yukarıda anlatıldığı üzere bir çıkış olarak hash oluşturur. Kayıtların sonuna koyulan herhangi bir rakam sonucu hashin sonunda otomatik olarak iki adet 0 yazılmasını sağlar. Bu da kayıtların bilgisayar ve insanlar tarafından bulunmasını zorlaştırarak, sistemin daha güvenli hale getirilmesine yardımcı olur. Düğüm Nedir? Sistem peşi sıra kayıt tutmaya devam eder fakat bu kayıtlar sonsuza kadar uzanmaz. Sistemde kaydedilen 5000 adet işlem, tek sayfalık tek sayfalık hesap tablosuna dönüştürülür. Bu dönüştürülen hesap tablosu dünya üzerindeki bilgisayarlara gönderiliyor. Buradaki her bilgisayara “Node” yani düğüm denir. Blockchain’de olası bir girdi değişikliği ile karşı karşıya kalındığında, bütün nodelardaki asıl hash ile kontrol sağlanır. Bazı nodeların geçerli, bazılarının ise dolandırıcılık olduğu tespit edilebilir. Bu durumda ise bilgisayarlar arasında elektronik oylama yapılır ve çoğunluğa göre değişiklik sağlanır veya sağlanmaz. Dijital Cüzdan Nedir? Cüzdan, harf ve rakamlardan oluşan uzun dizelere verilen addır. Cüzdana şu şekilde örnek verilebilir; 23a938475618e8375638291c300e136f22673b74. Blockchain içinde çeşitli bloklarda bu adres (yazılan rakam ve sayılar) işlem yaptığında görülür. Kimin kiminle hangi işlemi yaptığı belli olmaz sadece cüzdanın numarası görünür.