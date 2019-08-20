"Gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşanıyor"

Çocuklarda sık karşılaşılan sağlık sorunlarından birinin de görme bozukluğu olduğunu belirten Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, istatistiklere göre gelişme çağındaki her 4 çocuktan birinde görme bozukluğu yaşandığı ifade ederek, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, çocuklarda göz sağlığına dikkat çekti. Problemin önlenmesi için düzenli göz sağlığına özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Asena, göz bozukluğu olan çocukların sosyal ve bedensel gelişimlerinin olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

3 yaşına kadar en az bir kez olmak üzere; sonraki yaşlarda da 2 yılda bir göz muayenesi yaptırılması gerektiğini anlatan Asena, okula başlamadan önce de çocuklarda göz muayenesinin mutlaka tekrarlanması gerektiğini ifade etti.

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Okul öncesi çocuklarda düzenli yapılan göz muayeneleri erken tanı açısından büyük önem taşıyor. Aileler, bu konuda dikkatli davranmalı. Göz sağlığı, çocuğun bedensel gelişiminin yanı sıra; eğitim hayatı açısından da büyük önem taşıyor; çünkü öğrenmenin yüzde 80’i görme duyusuyla sağlanıyor. Özellikle göz tembelliğinin okul öncesinde belirlenmesi gerekiyor. Bazen çocuklardaki göz sorunları okulda öğretmenlerinin dikkatiyle ortaya çıkıyor ve o sayede muayeneye geliniyor. Halbuki, göz tembelliği 8-9 yaşından sonra giderilemeyen bir bozukluktur. Bu açıdan düzenli göz muayenesi ve erken tanı önem taşıyor" diye konuştu.