HABER

Gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.09.2018 07:52 | Son Güncelleme

Eğer gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak istiyorsanız, sahip olmanız gereken ekipmanlar arasında gaming mouse ve iyi bir mouse pad de olması gerekir. Adata’nın yeni ürünleri Adata XPG Infarex M10 gaming mouse ve mouse pad, uygun fiyata kabul edilebilir bir performans sunuyor.

Gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere

Adata XPG Infarex M10 gaming mouse ve mouse pad setinin tasarımı

Kutuyu açtığımızda, bizi bir adet gaming mouse ve mouse pad karşılıyor. Önce Adata XPG Infarex M10 mouse’dan başlayalım isterseniz. Özellikle sağ elle kullanıma uygun olarak tasarlanan ürün, yumuşak ve mat bir plastik malzemeye sahip. Böylelikle avuçta kolay kolay kaymıyor ve rahat bir tutuş hissi uyandırıyor. Ürünün orta kısmında tekerlek ve DPI değiştirme tuşları yer alırken sol yan tarafta da iki adet fonksiyon tuşu yer alıyor. Ayrıca 145 gram ağırlığındaki mouse, RGB aydınlatma sistemine ve sağlam bir USB örgü kabloya sahip.

Mouse pad’e baktığımızda ise, ince, tırtıklı yüzeye sahip bir ürünle karşılaşıyoruz. Bu üründe de USB örgü kablo kullanılıyor ve pad’in yan tarafları RGB ışıklandırma sistemiyle çevrili. İsterseniz ürünün parmak izi ibaresiyle gösterilen bölgesine dokunarak 9 farklı RGB aydınlatma sistemi arasında geçişler yapabilir, isterseniz de ışıklandırma sisteminin tamamen kapatabilirsiniz.
Ürünlerin ilk etapta şık ve uyumlu bir ikili olarak boy gösterdiğini söylemeliyiz.

Şimdi de gelelim oyunlardaki performanslarına

Yine öncelikle Adata XPG Infarex M10 gaming mouse’tan söz edecek olursak, iyi bir tutuş hissi ve ortalama bir performansı var. 10 milyon tık ömrü bulunan ürün, 3200DPI değeri sunabiliyor. Orta tarafta yer alan tuşlarla DPI seviyesini ayarlayabiliyorsunuz, ama mouse’u PC’nizden çıkarıp daha sonra tekrar taktığınızda yaptığınız ayar da sıfırlanıyor. Tekrar ayarlamanız gerekiyor.

Baktığımızda hem tıklama ömrü hem de hassasiyet konusunda çok daha iyisini sunan gaming mouse’lar piyasada mevcut. Haliyle özellikle online arenalarda yapacağınız kapışmalarda çok da iddialı bir konuma gelmeniz zor. Öte yandan, buna istinaden ürünün fiyatının da uygun tutulmaya çalıştığını söylemeliyiz.

Mouse pad’te de çift taraflı bir uygulama olabilirdi açıkçası. Tırtıklı ve düz yüzey olmak üzere arkalı önlü kullanılabilen ürünler mevcut. Fakat böyle bir sisteme yönelmek satış fiyatını da artırabilirdi.

İki ürünün de özellikle single player, yani tek kişilik oyun modlarında güzel performanslar sunduğunu söylemeliyiz. İş rekabetçi tarafa, yani online arenaya geldiğinde ise, özellikle iddialı rakipleriniz karşısında yüksek beklentilere girmemeniz gerekiyor diyebiliriz.

Son sözlere gelecek olursak…

Başta da belirttiğimiz gibi, son dönemde ülkemizde pek çok ürüne zam geldi ve alım gücü düştü. Bu da pek çok kullanıcıyı ekonomik ürün satın almaya, bu doğrultuda beklentilerini de düşürmeye itiyor. İşte Adata’nın bu ürünleri de değerlendirebileceğiniz uygun fiyatlı ürünler kategorisinde gösterilebilir.

Adata XPG Infarex M10 gaming mouse ve mouse pad, set olarak ülkemizde 220 TL fiyat etiketiyle bulunabiliyor.

Galaxy S10 dünyanın en iyi ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelecek!

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!
iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı sızdı!iPhone Xs Plus Türkiye fiyatı sızdı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mouse adata

En Çok Okunan Haberler

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Abdulkadir Selvi, 'önemli bir sinyal veriyor' deyip son anketin sonuçlarını paylaştı

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

Muharrem İnce'den canlı yayında tartışılacak sözler: Ziya Selçuk'un başarılı olma ihtimali trilyonda sıfır

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

MAÇ ÖZETİ | İsveç 2 - 3 Türkiye (UEFA Uluslar Ligi)

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Emre Akbaba attı, sosyal medya yıkıldı! ‘Zalımın oğlu’

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika! Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem

İlginizi Çekebilir

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

A101'den General Mobile GM 8 Go fırsatı!

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Telefon satın almadan önce mutlaka bu listeyi gözden geçirin! İşte en çok arızalanan telefonlar

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Son dakika! Tüm hizmetler E-Devlet'e geçiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Apple AirPort artık iPhone X ile uyumlu!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

Samsung, Note 5 ve Galaxy S6 edge güncelleme desteğini kesti!

BMW X5 için plug-in hybrid eklentisi açıklandı!

BMW X5 için plug-in hybrid eklentisi açıklandı!

Uçan otomobiller için büyük adım!

Uçan otomobiller için büyük adım!

İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

İş profesyonellerin yeni telefonu : Galaxy Note 9

Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!

Apple’dan şok karar! Ucuza iPhone yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.