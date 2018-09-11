Gelişmiş bir oyun deneyimi yaşamak isteyenlere

Adata XPG Infarex M10 gaming mouse ve mouse pad setinin tasarımı



Kutuyu açtığımızda, bizi bir adet gaming mouse ve mouse pad karşılıyor. Önce Adata XPG Infarex M10 mouse’dan başlayalım isterseniz. Özellikle sağ elle kullanıma uygun olarak tasarlanan ürün, yumuşak ve mat bir plastik malzemeye sahip. Böylelikle avuçta kolay kolay kaymıyor ve rahat bir tutuş hissi uyandırıyor. Ürünün orta kısmında tekerlek ve DPI değiştirme tuşları yer alırken sol yan tarafta da iki adet fonksiyon tuşu yer alıyor. Ayrıca 145 gram ağırlığındaki mouse, RGB aydınlatma sistemine ve sağlam bir USB örgü kabloya sahip. Mouse pad’e baktığımızda ise, ince, tırtıklı yüzeye sahip bir ürünle karşılaşıyoruz. Bu üründe de USB örgü kablo kullanılıyor ve pad’in yan tarafları RGB ışıklandırma sistemiyle çevrili. İsterseniz ürünün parmak izi ibaresiyle gösterilen bölgesine dokunarak 9 farklı RGB aydınlatma sistemi arasında geçişler yapabilir, isterseniz de ışıklandırma sisteminin tamamen kapatabilirsiniz.

Ürünlerin ilk etapta şık ve uyumlu bir ikili olarak boy gösterdiğini söylemeliyiz.

Şimdi de gelelim oyunlardaki performanslarına



Yine öncelikle Adata XPG Infarex M10 gaming mouse’tan söz edecek olursak, iyi bir tutuş hissi ve ortalama bir performansı var. 10 milyon tık ömrü bulunan ürün, 3200DPI değeri sunabiliyor. Orta tarafta yer alan tuşlarla DPI seviyesini ayarlayabiliyorsunuz, ama mouse’u PC’nizden çıkarıp daha sonra tekrar taktığınızda yaptığınız ayar da sıfırlanıyor. Tekrar ayarlamanız gerekiyor. Baktığımızda hem tıklama ömrü hem de hassasiyet konusunda çok daha iyisini sunan gaming mouse’lar piyasada mevcut. Haliyle özellikle online arenalarda yapacağınız kapışmalarda çok da iddialı bir konuma gelmeniz zor. Öte yandan, buna istinaden ürünün fiyatının da uygun tutulmaya çalıştığını söylemeliyiz. Mouse pad’te de çift taraflı bir uygulama olabilirdi açıkçası. Tırtıklı ve düz yüzey olmak üzere arkalı önlü kullanılabilen ürünler mevcut. Fakat böyle bir sisteme yönelmek satış fiyatını da artırabilirdi. İki ürünün de özellikle single player, yani tek kişilik oyun modlarında güzel performanslar sunduğunu söylemeliyiz. İş rekabetçi tarafa, yani online arenaya geldiğinde ise, özellikle iddialı rakipleriniz karşısında yüksek beklentilere girmemeniz gerekiyor diyebiliriz.