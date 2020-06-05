Gelişmiş ekran, gelişmiş kameralar ve 5G desteği

Bu yılın başlarında, Samsung’un bazı güncel modellerinde can sıkıcı bir oto fokus sorunu vardı. Bu yüzden de Samsung, yeni çıkarmayı planladığı modellerinde yeni bir lazer oto fokus sensörünü kullanmayı düşünüyor.

108MP değerdeki ana kameranın yanında bir de 13MP’lik periskop kameradan söz ediliyor, ki 100X zoom özelliğinin olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Ürün, Huawei P40 Pro gibi 5X optik zoom’a sahip olabilir. Tabii bunun yanında daha yüksek hibrit zoom imkânı da olacaktır.

GALAXY NOTE 20+'IN EKRANI DA FARKLI

Samsung Galaxy Note 20+ ‘da dikkat çekici bir diğer düzenlemenin de ekran tarafında olması planlanıyor. 6.9 inç değerdeki ekran için 120Hz değerde tazelemeden söz ediliyor, ki bu da heyecan verici. Yeni LTPO teknolojisinin temel alınacağı bu değer, kullanım durumuna göre, yani ihtiyaçlara göre otomatik olarak değişecek ve bu sayede pil tasarrufu mümkün olacak.

Çipset tarafına baktığımızda, daha önce de olduğu gibi yine pazarlara göre Qualcomm ve Exynos çipseti tercihi devam edebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkacak modelin Snapdragon 865, Avrupa’da çıkacak modelin de Exynos 992 ile gelmesi gündemde. Tabii ki 5G desteğiyle birlikte.

SpaceX kostümlerini yapan kişi, Batman ve Captain America’da da çalışmış

