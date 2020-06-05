HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Gelişmiş ekran, gelişmiş kameralar ve 5G desteği

Gelişmiş ekran, gelişmiş kameralar ve 5G desteği

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.06.2020 12:09 | Son Güncelleme

Samsung Galaxy Note 20+ ‘a ait olduğu iddia edilen teknik detaylar paylaşıldı. Gelen bilgiler, Samsung’un bu ürününde de Galaxy S20 Ultra’da kullandığı 108MP’lik kamerayı tercih edeceği yönünde. Tabii bazı düzenlemeler de olacak.

Gelişmiş ekran, gelişmiş kameralar ve 5G desteği

Bu yılın başlarında, Samsung’un bazı güncel modellerinde can sıkıcı bir oto fokus sorunu vardı. Bu yüzden de Samsung, yeni çıkarmayı planladığı modellerinde yeni bir lazer oto fokus sensörünü kullanmayı düşünüyor.

108MP değerdeki ana kameranın yanında bir de 13MP’lik periskop kameradan söz ediliyor, ki 100X zoom özelliğinin olmayacağı da gelen bilgiler arasında.

Ürün, Huawei P40 Pro gibi 5X optik zoom’a sahip olabilir. Tabii bunun yanında daha yüksek hibrit zoom imkânı da olacaktır.

GALAXY NOTE 20+'IN EKRANI DA FARKLI

Samsung Galaxy Note 20+ ‘da dikkat çekici bir diğer düzenlemenin de ekran tarafında olması planlanıyor. 6.9 inç değerdeki ekran için 120Hz değerde tazelemeden söz ediliyor, ki bu da heyecan verici. Yeni LTPO teknolojisinin temel alınacağı bu değer, kullanım durumuna göre, yani ihtiyaçlara göre otomatik olarak değişecek ve bu sayede pil tasarrufu mümkün olacak.

Çipset tarafına baktığımızda, daha önce de olduğu gibi yine pazarlara göre Qualcomm ve Exynos çipseti tercihi devam edebilir. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri’nde çıkacak modelin Snapdragon 865, Avrupa’da çıkacak modelin de Exynos 992 ile gelmesi gündemde. Tabii ki 5G desteğiyle birlikte.

SpaceX kostümlerini yapan kişi, Batman ve Captain America’da da çalışmış

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdülerİnsanlığın bittiği an! Hamile fili böyle öldürdüler
Ünlü CEO'dan yeni iPhone için kritik açıklama!Ünlü CEO'dan yeni iPhone için kritik açıklama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması neden getirildi? İşte nedeni...

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Bilim Kurulu Üyesi kötü haberi böyle açıkladı: Aylarca sürecek

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Yakışıklı oyuncudan şaşırtan itiraf!

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

Survivor'da büyük kavga: Seni döverim ve...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması genelgesi

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

Görseli paylaşarak eleştirdi! 'Bu gidişle sıfır vaka rüya mı?'

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

Merakla beklenen oyunda mutlu son! İşte indirmenin yolu

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

iPhone fiyatları düşüyor! Peki sebebi ne?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

PlayStation 5 tanıtım tarihi bir kez daha belli oldu

iOS 13.5.5 Public Beta sürümü yayınlandı

iPhone'ların yeni beta güncellemesi yayınlandı!

Oyun tutkunları oldukça heyecanlandı

Asus'tan oyunculara özel yeni telefon geliyor!

Asus’tan yeni bir işaret geldi

Asus’tan yeni bir işaret geldi

Bilim insanları uzaydan gelen gizemli sinyallerin yerini saptadı!

İlk dalga 2007'de gelmişti! Bilim insanları yerini saptadı

Broadcom CEO'su açıkladı: iPhone 12 gecikebilir!

Ünlü CEO'dan yeni iPhone için kritik açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.