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Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

01.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
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Gelişmiş teleskopla milyonlarca yeni galaksi keşfedildi

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfettiklerini açıkladı.

Avustralyalı bilim insanları, çöldeki gelişmiş bir teleskop aracılığıyla milyonlarca yeni galaksi keşfettiklerini açıkladı.

Ülkenin ulusal uzay ajansı CSIRO, teleskoplarının evrenin yeni bir atlasını yarattığını belirtti.

Toplamda üç milyon galaksinin keşfedildiği, önceki çalışmalara göre görüntülerin iki katı daha fazla detay içerdiği aktarıldı.

Astronomlar bu yeni görüntülerin, evrene dair yeni keşifler yapılmasında yardımcı olmasını bekliyor.

CSIRO, yeni haritalama yönteminin 300 saat sürdüğünü aktardı. Daha önceki çalışmalar ise yıllar almıştı.

Araştırmanın başındaki isimlerden Dr. David McConnell, kamuya açık veriler sayesinde dünyanın dört bir yanından bilim insanlarının yıldızların, galaksilerin ve kara deliklerin nasıl oluştuğuna ve büyüdüğüne dair araştırma yapabileceğini söyledi.

McConnell, ileride on milyonlarca yeni galaksinin bulunmasını umut ettiklerini ekledi.

6 kilometrelik bir alanda

Askap adındaki teleskop, 36 çanak antenin bir araya gelerek gökyüzünden panoramik görüntü almasıyla çalışıyor.

Avustralya'nın batısında yer alan teleskop, 6 kilometrelik bir alana yayılmış durumda.

Elde edilen veriler Avustralya'nın toplam internet trafiğinden daha hızlı bir şekilde merkeze gönderiliyor.

Askap, gökyüzünün yüzde 83'ünü kapsayan ve üç milyon galaksiyi içeren ilk araştırmasını bu yıl tamamladı.

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