"Gelişmişlik farkının minimuma indiği Türkiye hayalimiz var"

MARDİN (AA) - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, şehirler arası gelişmişlik farkının minimuma indiği bir Türkiye hayallerinin bulunduğunu dile getirdi.

Mardin'deki temaslarını sürdüren Demircan, bir otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim çalışmalarını ülke genelinde sürdürdüklerini söyledi.

Siyasetçilerin bölgede tecrübe paylaşımı noktasında teşkilatlarda bir kaynaşma sağlaması için kampanya başlatıldığını dile getiren Demircan, Mardin'den sonra Batman ve Siirt'i de ziyaret edeceklerini belirtti.

Demircan, Mardin'in kültürünün Beyoğlu'na çok benzediğine işaret ederek, "Buraya geldikten sonra kendimi Beyoğlu'nda hissediyorum. Mardin'in bir kültür ve medeniyet şehri olduğunu görüyoruz. Özellikle Mardin insanlarının sevecenliği, kucaklayıcı olması, hoşgörüsü gerçekten özel bir husus. O anlamda Mardin'i çok seviyorum." diye konuştu.

Bölgenin son yıllarda önemli bir değişme uğradığını dile getiren Demircan, şunları kaydetti:

"Burası şaşırtıcı bir şekilde gelişiyor. Mardin son 10-15 yılda çok güzel başarılara, tesislere imza attı. Sosyal devlet ve belediyecilikte de gerçekten önemli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'nin doğusu ve batısı, kuzeyi ve güneyi arasındaki farkta makas giderek kapandı. Fark neredeyse yok. İstanbul sanki tüm Türkiye'ye yayıldı. Her taraf aynı mantık ve gelişmişlik trendi içerisinde. Bunu görmek bir vatandaş olarak bizi sevindiriyor. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Şehirler arası gelişmişlik farkının minimuma indiği bir Türkiye hayalimiz var."