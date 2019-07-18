Geliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecek

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- Savunma ve Güvenlik Sistemleri şirketi tarafından geliştirilen sistemle yangın ve patlamalardaki hasarın en aza inmesi amaçlanıyor.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi LPG’li mutfak ve sanayi tüplerine uygulandığında iş yeri ve konutlarda çıkacak yangın ve patlamaların zararını en aza indirecek ve LPG’li araçların kapalı otoparka güvenli girişini sağlamasına katkı sunacak ürün geliştirdi. Ürününün faaliyet sunumunun gerçekleştirildiği etkinlikte, tehlikeli maddelerin depolanmasında ve taşınmasında risk yönetimi ile patlamaya ilişkin alınması gereken önlemler uzman kişiler tarafından anlatıldı. Ayrıca geliştirilen ALFOEX 573 sisteminin farklı cihazlarda uygulama testi gerçekleştirildi. ALFOEX 573 sistem, ulusal ve uluslararası standartlarda uygun üretilip, yüzde 100 milli olarak üretimi Türkiye’de yapılıyor.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayram Aytaşgın, amaçlarının yurtdışı bağımlılığını azaltıp, Türkiye’de milli olarak ürettikleri ürünleri pazara sunmak ve yurtdışına pazarlamak olduğunu söyledi. Aytaşgın, Mil Güç olarak proje odaklı Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara yapılması gereken projelere talip olduklarını belirtti.