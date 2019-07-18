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Geliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2019 11:36 | Son Güncelleme

Savunma ve Güvenlik Sistemleri şirketi tarafından geliştirilen sistemle yangın ve patlamalardaki hasarın en aza inmesi amaçlanıyor.

Geliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecek

Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- Savunma ve Güvenlik Sistemleri şirketi tarafından geliştirilen sistemle yangın ve patlamalardaki hasarın en aza inmesi amaçlanıyor.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi LPG’li mutfak ve sanayi tüplerine uygulandığında iş yeri ve konutlarda çıkacak yangın ve patlamaların zararını en aza indirecek ve LPG’li araçların kapalı otoparka güvenli girişini sağlamasına katkı sunacak ürün geliştirdi. Ürününün faaliyet sunumunun gerçekleştirildiği etkinlikte, tehlikeli maddelerin depolanmasında ve taşınmasında risk yönetimi ile patlamaya ilişkin alınması gereken önlemler uzman kişiler tarafından anlatıldı. Ayrıca geliştirilen ALFOEX 573 sisteminin farklı cihazlarda uygulama testi gerçekleştirildi. ALFOEX 573 sistem, ulusal ve uluslararası standartlarda uygun üretilip, yüzde 100 milli olarak üretimi Türkiye’de yapılıyor.

ALFOEX Savunma ve Güvenlik Sistemleri Anonim Şirketi Genel Müdürü Bayram Aytaşgın, amaçlarının yurtdışı bağımlılığını azaltıp, Türkiye’de milli olarak ürettikleri ürünleri pazara sunmak ve yurtdışına pazarlamak olduğunu söyledi. Aytaşgın, Mil Güç olarak proje odaklı Savunma Bakanlığı ve ilgili kurumlara yapılması gereken projelere talip olduklarını belirtti.

‘GENÇ NESİL MÜCADELENİN FARKINA VARMALIDIR’

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu da, üniversite olarak mühendislik fakültesi ve uzman kadroları ile bu projenin bundan sonra her yerinde, her mesafesinde yanlarında olacaklarını söyledi. Projenin önemine değinen Prof. Dr. Hacısalihoğlu şöyle konuştu:

“Mesele insan sağlığı, insanın yaşamı ve onun yaşama hakkının korunmasıdır. Son derece önemli bir projeden söz ediyoruz. Türkiye büyük bir mücadelenin içindedir. Bunu unutmamız gerekiyor. Bu yolculuk istiklal yolculuğu ve yürüyüşüdür. Dört taraftan geleceğimize ipotek koymak isteyenlere karşı direnerek ve çarpışarak bu günü gördük. 15 Temmuz içinde unutmayalım ki, unutulan ihanet tekrarlanır. 15 Temmuz’u unutan Çanakkale’yi unutmuş demektir. Dünyadaki o büyük görünen kürenin siyasi ajandası aslında çok dardır. Yerli ve milli üretim kapasitemiz Milli Savuma Sanayi’nde yüzde 20’lerden yüzde 70’lere doğru tırmanıyor. Bu projede bunun bir parçasıdır. Dolayısıyla Türkiye çatısını şimdi örüyor. Doğu Akdeniz’de, Suriye’nin Irak’ın kuzeyindeki stratejik üstünlük bize geçiyor. Özellikle genç nesil bu mücadelenin farkına varmalıdır.”

Geliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecekGeliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecekGeliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecekGeliştirilen sistemle yangın ve patlamalarda hasar en aza inecek

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