Geliyor: iPhone 14'ün özellikleri ve fiyatı sızıntılarda görüldü! Hayal kırıklığına mı uğratacak?

Apple'ın iPhone 14 serisini eylül ayında tanıtması bekleniyor. Yeni iPhone modelleri hakkında şimdiye kadar pek çok söylenti, sızıntı ve dedikodu ortaya çıktı. Apple'ın ise tüketicileri memnun edecek bir iPhone serisi hazırlamak istediği aşikar. Peki bugüne kadar çıkmış iPhone 14'ün özelliklerine ve iPhone 14'ün fiyatına odaklanan sızıntılar bize nasıl bir iPhone ile karşılaşacağımızı gösteriyor?

iPHONE 14'ÜN EKRANI

iPhone 14 serisinin 6.1 inçlik iPhone 14, 6.7 inçlik iPhone 14 Max, 6.1 inçlik iPhone 14 Pro ve 6.7 inçlik iPhone 14 Pro Max'ten oluşması bekleniyor. İddialara göre, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde daha ince çerçeveler ve çentik yerine hap ve delik tasarımı yer alacak. iPhone 14 ve iPhone 14 Max ise standart çentiği devam ettirecek.

Sızıntılarda söylendiği kadarıyla ilk kez standart iPhone modelleri Apple'ın en yeni işlemcisini kullanmayacak. A16 Bionic işlemcisi sadece iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'te kullanılacak. Pro modeller 48 MP ana kameraya kavuşacak. Apple görünüşe bakılırsa iPhone 14 ve iPhone 14 Pro arasında önemli farklar yaratacak.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre tüm iPhone 14 modelleri 6 GB bellek ile desteklenecek. Ancak standart iPhone 14 modelleri LPDDR 4X belleğe, iPhone 14 Pro modelleri ise LPDDR 5 belleğe sahip olacak.

PİL ÖMRÜ

iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in yeni ve daha verimli 5G yongası sayesinde daha uzun pil ömrü sunabileceği söyleniyor. Tüm iPhone 14 modellerinin daha yüksek performanslı Wi-Fi 6E'yi desteklemesi bekleniyor.

iPHONE 14 UYDU TEKNOLOJİSİ İLE GELEBİLİR!

iPhone 13 serisi için uydu aracılığıyla iletişim kurmaya yardımcı olacağına dair söylentiler vardı. Ancak bu gerçek olmadı. Şimdi iPhone 14 serisindeki Qualcomm Snapdragon X65 modemin, kullanıcıların hücresel ağın olmadığı, yani telefonun çekmediği acil durumlarda mesaj göndermesini sağlayacak uydu tabanlı acil durum özelliğini sunması bekleniyor.

ÇOK MERAK EDİLİYOR! İŞTE iPHONE 14'ÜN KAMERA ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Pro modellerinin 48 MP ana kameraya kavuşacağı söylemiştik. Ancak aynı şey standart iPhone 14 modelleri için geçerli değil. Yani 12 MP kamera kullanmaya devam edecekler. Standart iPhone 14 modellerinin kamerası ise özellikle ultra geniş açılı kamera konusunda iyileştirmeler alabilir.

Bunun yanında dört iPhone 14 modelinin tamamı muhtemelen otomatik odaklamalı ve ƒ/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ön kamera sistemi ile güncellenecek.

iPhone 14 ve iPhone 14 Max'in siyah, beyaz, mavi, kırmızı ve mordan oluşan bir dizi renk seçeneğiyle geleceği söyleniyor.

iPHONE 14'ÜN FİYATI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde çıkan bir rapor, iPhone 14'ün 799 dolar ve iPhone 14 Max'in 899 dolar fiyat etiketine sahip olarak "hayal kırıklığı yaratacağını", iPhone 14'ün "iPhone 13 ile aynı görüneceğini" öne sürmüştü.

İddialara göre Apple, iPhone 14 Pro'nun fiyatını da 1099 dolara yükseltmeyi planlıyor. iPhone 14 Pro Max'in fiyatı ise 1199 dolardan başlayacak.

Daha önce de söylediğimiz gibi; iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

