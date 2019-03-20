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Gelli Yasası’nın mimari Federico Gelli İKÜ’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2019 12:24 | Son Güncelleme

Gelli Yasası’nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek ‘Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması’ sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

Gelli Yasası’nın mimari Federico Gelli İKÜ’de

İSTANBUL, (DHA) - Gelli Yasası’nın mimarı, milletvekili Federico Gelli ile pek çok Türk ve İtalyan hukukçuyu bir araya getirecek ‘Türk ve İtalyan Uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması’ sempozyumu, İstanbul Kültür Üniversitesi’nde gerçekleşecek.

İKÜ Hukuk Fakültesi tarafından sağlık hukuku alanında bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘Türk ve İtalyan uygulamasında Sağlık Hakkının Korunması’ başlıklı sempozyum, hekim ve hasta perspektifinden yeni hedefleri ve iki ülkenin sağlık sistemlerini karşılaştırmalı olarak ele alacak. 2019 İtalya Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikte İtalya’da ses getiren Gelli Yasası’nın mimari milletvekili Federico Gelli, Roma Link Campus Üniversitesi Mütevelli Heyeti’nden Dr. GiuliaScotti, İtalya’nın tanınmış gazetecilerin Fabio Amendolara ile Avukat Vania Cirese, Türkiye’den ise İKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Bahri Öztürk, Prof. Dr. Nadir Arıcan, Avukat Ayşen Önen gibi isimler yer alacak.

İKÜ Şirinevler Yerleşkesinde 28 Mart Perşembe günü gerçekleşecek sempozyum kapsamında, ‘İtalya’nın Yeni Sağlık Yasası’, ‘Yasanın Geleneksel İtalyan Hukukundaki Etkileri’, ‘Tıbbi Uygulama Hataları’, ‘Hekimin Tıbbi Uygulama Hatalarından Doğan Cezai Sorumluluk’, ‘İtalya’da Hasta Zararlarının Tazmini’, ‘Türk Hukukunda Zararlarının Tazmini’ gibi başlıklar konuşulacak.

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