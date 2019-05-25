Gelmeyen taksi, turistin sonu oldu

Eşi ve kızıyla birlikte tatil için Manavgat Çenger Mahallesinde bulunan 5 yıldızlı otele gelen Rus uyruklu İlya Shepelev (31), tatile geldiği günün akşamında trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan tali yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otelde akşam yemeğini yedikten sonra ailesiyle birlikte Side’ye gitmek için tatil yaptıkları otelden Alanya-Manavgat D-400 Karayolu kenarında bulunan toplama yola çıkan İlya Shepelev, bir süre Alanya-Manavgat Karayolu ile toplama yol arasındaki refüjde araç bekledi. Taksi gelmesi üzerine aniden yola çıkan İlya Shepelev’a eşi ve kızının gözlerinin önünde Mehmet A.’nın kullandığı 07 JR 378 plakalı otomobil çarptı. Aşırı süratli olduğu ileri sürülen otomobilin üzerinde yaklaşık 50 metre sürüklenen talihsiz turist, otomobilin durmasıyla birlikte 7-8 metre ileriye asfalta düştü. İlya Shepelev olay yerinde hayatını kaybetti.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmalarının ardından Manavgat Devlet Hastanesine getirilen Rus turistin cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otomobil sürücüsü Mehmet A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ccılı eş ve kızı ise. bir süre morgun önünde bekledikten sonra görevliler tarafından konakladıkları otele bırakıldı. Ailenin otele ilk geldiği ve otobüsten indiği anlar, resepsiyonda işlem yaptırmaları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

