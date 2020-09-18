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Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 21:25 | Son Güncelleme

Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık! En iyi Apple Watch hangisi?

Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık!

Gelmiş geçmiş tüm Apple Watch'ları karşılaştırdık! 2016'da başlayan Apple akıllı saatleri ilk olarak Apple Watch 1 ile başladı. Bundan sonra 6 seri şeklinde saat tasarımı devam etti. Biz de Apple 2020 tanıtımının ardından çok konuşulan Apple akıllı saatlerini karşılaştırdık. Detaylar şöyle:

APPLE WATCH 1

38 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı kadran genişliğine sahip. Yan kısmında iki adet tuş yer alıyor. Pil performansı ise yaklaşık tam gün kullanılabilir gibi. Magnetik şarj aleti kullanılıyor. Mailleri görmek, mesajları görmek, arama yapmak ve aramaları yanıtlamak mümkün. Siri'den sesli yanıt alamıyorsunuz ancak Siri'ye soru sorabiliyorsunuz.

APPLE WATCH 2

Birinci Apple Watch'e göre dahili GPS ile telefonunuzu yanınıza almadan da kullanılabilme özelliği şahane. İlk nesil Apple Watch sıçramalara karşı dayanıklı olsa da yüzmek için ya da duş yapmaya uygun değildi. Ancak 2. nesil Apple Watch, 50 metreye kadar suya dayanıklı olarak üretildi. Daha akışkan bir uygulama deneyimi yaşatıyor. Diğer yandan ekran netliği üzerine çok ciddi bir mühendislik mesaisi harcanmış Tamamen güneş altında olsanız dahi ekran görüntüsü net olabiliyor.

APPLE WATCH 3

Apple Watch 3 ile sağlık uygulamaları çok daha fazla gelişti. Kalp atışını ölçen sensörler yardımıyla gün boyu aktivite akışını, kan durumu, kalori durumu gibi bilgiler edinilebiliyor. 3. Nesil Apple Watch, yerleşik GPS - 8 Gb kapasites gibi özellikleri ile öne çıkıyor. Çift çekirdekli işlemcisi de bir öncekine göre hızlanmış. Kablosuz ağlara daha hızlı bağlanmayı sağlayan ve enerji tüketimini azaltan w2 çipi var. Barometre özelliği de Apple Watch 3 ile gelen bir yenilik olmuştu. Kadrana fotoğraf albümü ekleme özelliği de Apple Watch 3'e özel.

APPLE WATCH 4

Apple Watch 4 de epeyce yeni özellikle gelmişti. Örneğin SOS özelliği, büyük bir yenilik olarak karşımıza çıkmıştı. Neydi o özellik; kullanıcı düştüğünde bir parmak hareketi ile SOS butonunu devreye sokup ambulans çağırabiliyor. Hava sıcaklığı, güneşin durumu, saat, en hızlı aramak istediğiniz kişinin numarası gibi pek çok bilgiyi tek ekranda görmenize olanak verecek bir kadran da yine 4. Apple Watch ile gelmişti. S4 işlemcisi de bir öncekine göre iki kat daha performanslı. Elbette bu, daha fazla pil tüketimi demek ama o konuda da çalışmışlar. Ekran renk ve görüntü kalitesi de fazlasıyla arttırılmış.

APPLE WATCH 5

Apple Watch 5'te ekranın kapanmaması çok önemli bir özellik olarak karşımıza çıkmıştı. Solda iki hoparlör çıkışı ve sağda crown bulunuyor ve eski nesle göre daha ince. %100 geri dönüştürülmüş alüminyumdan üretilmiş olan saat, ekranın hep açık olması ile öne çıkıyor. Telefondan uzaklaşmanıza da olanak veren bir teknolojiyi ilk kez sundu. Uygulamalar da epeyce çeşitlenmiş durumda. Gün boyunca kalp atışını izlemesi ve farklılık konusunda uyarması da önemli bir özellikti ve ilkti.

APPLE WATCH 6

2020 yılında tanıtılan Apple Watch 6 serisi, vücudumuzdaki oksijen değerlerini ölçebilmesi ile bir ilke imza atmış oldu. A13 biyonik çipi, devamlı yükseklik ölçme özelliği, gün ışığında eski versiyonlara göre 2,5 kat daha net görüntü verebiliyor. Saate bakarken sadece yerel saati değil de farklı ülkelerin saatlerini de görebilmeyi sağlıyor. Örneğin Türkiye'de yaşayan ama ailesi İsveç'te bulunan biri için bu saat ara yüzü büyük avantaj sunabilir.

APPLE WATCH SE

Apple 2020 tanıtımında uygun fiyatlı akıllı saat versiyonu olarak sunuldu. Ekranı sürekli açık değil.

Güncel Apple satış listelerinde Apple Watch 6 ve Apple Watch SE var. Bunlardan size uygun olanı alıp günlük yaşamınızı daha motive kılabilirsiniz.

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