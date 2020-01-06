Gelsenkirchen'de bir Türk vatandaşı polis tarafından öldürüldü

Polis olayla ilgili soruşturmada terör ihtimali üzerinde de duruyor.Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde elinde bıçakla polis memurlarına saldırmaya çalışan bir Türk vatandaşı polis tarafından vurularak öldürüldü. Polis sözcüsü, Pazar günü meydana gelen olayda karakolun önünde park halindeki devriye aracının yanında bulunan polislere 37 yaşındaki bir erkeğin saldırdığını belirtti. Sözcünün verdiği bilgilere göre, elindeki cisim ile polis aracına vuran kişi, daha sonra polislere doğru yürüdü. Sözcü, saldırganın arkasında bıçak sakladığını fark eden polislerin eyleme son vermesi çağrıda bulunmasına rağmen söz konusu erkeğin saldırıyı sürdüğü bilgisini aktardı. Bunun üzerine 23 yaşındaki komiser adayı bir polisin saldırganı silahla vurduğu belirtildi.

Söz konusu kişinin Gelsenkirchen'de yaşayan bir Türk vatandaşı olduğu, çeşitli şiddet suçları nedeniyle poliste kaydının bulunduğu ifade edildi. Saldırı sırasında "Allahu Ekber" şeklinde bağırdığı yönündeki haberler ise polis sözcüsü tarafından teyit edilmedi.