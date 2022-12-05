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Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

05.12.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de canlandırdığı 'Songül' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Devrim Özkan, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun cesur paylaşımlarına bir bakan dönüp yine bakıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Daha önce Ramo ve Vuslat gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiriyor. 24 yaşındaki Devrim Özkan'ın iddialı pozlarını takipçileri övmeye doyamıyor.

1998 yılında Muğla'da doğan Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini sürdürüyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

2017 yılında rol aldığı Rüya dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Vatanım Sensin dizisinde ise Havva karakterine hayat vermişti.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Ramo dizisiyle büyük çıkış yakalayan Devrim Özkan, bir sonraki projesi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de başrol oyuncusu oldu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Yalnızca yeteneğiyle değil, güzelliğiyle de büyüleyen Devrim Özkan, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Cesur paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Devrim Özkan, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

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