Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan cesur pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! Dekoltesine yorum yağdı

Daha önce Ramo ve Vuslat gibi dizilerde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiriyor. 24 yaşındaki Devrim Özkan'ın iddialı pozlarını takipçileri övmeye doyamıyor.

1998 yılında Muğla'da doğan Devrim Özkan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitimini sürdürüyor.

2017 yılında rol aldığı Rüya dizisiyle oyunculuğa adım atan yıldız, Vatanım Sensin dizisinde ise Havva karakterine hayat vermişti.

Ramo dizisiyle büyük çıkış yakalayan Devrim Özkan, bir sonraki projesi Gelsin Hayat Bildiği Gibi'de başrol oyuncusu oldu.

Yalnızca yeteneğiyle değil, güzelliğiyle de büyüleyen Devrim Özkan, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Cesur paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Devrim Özkan, kusursuz fiziğiyle dikkat çekiyor.



