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  4. Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Devrim Özkan saksı önünde dekolteli poz verdi! Takipçileri dayanamadı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Devrim Özkan saksı önünde dekolteli poz verdi! Takipçileri dayanamadı

14.12.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Ertan Saban ve Özge Özberk ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Devrim Özkan, ses getiren Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Saksının önünde poz veren Devrim Özkan, cesur tercihiyle dikkatleri üzerine topladı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Devrim Özkan saksı önünde dekolteli poz verdi! Takipçileri dayanamadı

Bir dönem Icardi ile aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan, süper mini şortuyla bakana yeniden baktırdı. Devrim Özkan'ın iddialı paylaşımına kısa sürede 160 bine yakın beğeni geldi.

Devrim Özkan'ın ev pozlarını Miray Daner, İpek Filiz Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş da beğendi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Takipçileri, ''Gerçekten polis olsaydın karakoldan ayrılmayacak kişiler tanıyorum'' ve ''Kalbimize devrim yaptın'' gibi yorumlar yaptı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Muğla'da doğan Devrim Özkan, konservatuvar eğitimini yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde almıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Daha önce Ramo dizisinde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Show TV'nin iddialı yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi'nin büyük aşkı Songül'e hayat veriyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Devrim Özkan, cesur Instagram paylaşımlarıyla sık sık magazin basınını meşgul ediyor.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin Songül'ü Devrim Özkan hem alttan hem üstten dekolte verdi! Saksı önünde...


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