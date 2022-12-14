Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Devrim Özkan saksı önünde dekolteli poz verdi! Takipçileri dayanamadı

Bir dönem Icardi ile aşk yaşadığı konuşulan Devrim Özkan, süper mini şortuyla bakana yeniden baktırdı. Devrim Özkan'ın iddialı paylaşımına kısa sürede 160 bine yakın beğeni geldi.

Devrim Özkan'ın ev pozlarını Miray Daner, İpek Filiz Yazıcı ve Nilsu Berfin Aktaş da beğendi.

Takipçileri, ''Gerçekten polis olsaydın karakoldan ayrılmayacak kişiler tanıyorum'' ve ''Kalbimize devrim yaptın'' gibi yorumlar yaptı.

Muğla'da doğan Devrim Özkan, konservatuvar eğitimini yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde almıştı.

Daha önce Ramo dizisinde rol alan Devrim Özkan, şimdilerde Show TV'nin iddialı yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Sadi'nin büyük aşkı Songül'e hayat veriyor.

Güzelliğiyle ilgi odağı olan Devrim Özkan, cesur Instagram paylaşımlarıyla sık sık magazin basınını meşgul ediyor.



