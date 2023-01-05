Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Geçtiğimiz haftalarda Yıldızı Parlayan Ödülü'ne layık görülen genç yıldız Nilsu Berfin Aktaş, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle beğeni topladı.

Siyah bir elbise tercih eden Nilsu Berfin Aktaş, ayakkabı ve eldivende de siyahtan vazgeçmedi.

Güzel oyuncunun paylaşımını Zeynep Koltuk ve Pelin Uluksar gibi isimler de beğendi. Takipçileri Aktaş'a ''Yine alev alev pozlar'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

24 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekran macerasına adım atmıştı.

Birçok reklam filminde boy gösteren genç yıldız, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Sonrasında Benim Hayatım ve Kalp Yarası gibi dizilerde rol aldı.



