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Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Gemerek'te sağanak, hayatı felç etti

Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. İlçede bulunan bazı dereler sel nedeniyle taştı.
İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Gaziosmanpaşa Mahallesi ve Alperen Mahallesinde bulunan derelerin taştı. İlçede yollar su altında kalırken, zarar meydana geldi. Sel nedeniyle çok sayıda da araç mahsur kaldı. Gemerek Belediyesi Fen İşleri ve İtfaiye ekipleri mahsur kalan araçları kurtarmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle can kaybı ve yaralanan olmadı. Sağanağın ilçede gece de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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Gemerek'te sağanak, hayatı felç ettiGemerek'te sağanak, hayatı felç ettiGemerek'te sağanak, hayatı felç ettiGemerek'te sağanak, hayatı felç etti

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