Gemi atıklarından yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), son bir yılda 7 bin 458 gemiden, 186 bin 804 metreküp atık toplandı. Niteliğine göre ayrıştırılan atıkların geri kazanımı sonucunda ise ekonomiye yaklaşık 40 milyon lira katkı sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, dünyanın en kalabalık su yollarından biri olan İstanbul Boğazı'nda yılda ortalama 55 bin gemi hareketliliği yaşanıyor. Bu hareketlilik, ticaret ve turizm sektörü başta olmak üzere ekonomik kalkınmaya katkı sağlasa da, gemilerin beraberinde getirdiği zararlı atıklar denizler için büyük tehdit oluşturuyor.

- 110 personelle hizmet veriyor

İBB, gemilerin zararlı atıklarını toplayarak hem deniz kirliliğinin önüne geçiyor hem de atıkları niteliğine göre ayrıştırıp işleyerek ekonomiye katkı sağlıyor.

İstanbul'un deniz sorumluluk alanında gemi atıklarını toplama yetkisine sahip tek kurum İBB, 14 atık alım gemisi ve 110 personeliyle 7 gün 24 saat hizmet veriyor.

Atıklarını teslim etmek isteyen gemi yetkilisi, İBB ile irtibata geçiyor. Geminin demirlediği noktaya atık alım gemisi yönlendirilerek sintine, slaç, slop, atık yağ, pis su gibi atıklar belli bir hizmet bedeli karşılığında teslim alınıyor. Ardından bu atıklar, İBB iştiraki İSTAÇ tarafından işletilen Haydarpaşa Gemi Atık Kabul Tesisi'ne getiriliyor.