Gemi kaptanı Bora Ekşi'yi öldüren katil zanlısı Türkiye'ye getiriliyor

"İnce Karadeniz" gemisi Endonezya'nın Semerang limanından yükünü aldıktan sonra okyanusa açılmıştı. Gemide yağcı olarak çalışan Ergin A.'nın gemi kaptanı Bora Ekşi'yi kamarasında bıçaklayarak öldürmüştü. Saldırgan kendisini durdurmaya çalışan 4 personeli de yaraladıktan sonra üzerine yangın söndürücü sıkılarak etkisiz hale getirilmişti. Uluslararası sularda meydana gelen olayın ardından gemi rotasını Sri Lanka'ya çevirmişti. Geminin Sri Lanka'ya ulaşmasının ardından şüpheli Ergin A. yetkililer tarafından gözaltına alınmıştı.

Olayın meydana geldiği geminin bağlama limanının Karaköy olması dolayısıyla Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul'a gelen "İnce Karadeniz" gemisinde inceleme yapıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin de katıldığı inceleme sırasında cinayet ve yaralama olayları ile ilgili ipuçları arandı.

INTERPOL DE HARAKETE GEÇTİ

Öte yandan Sri Lanka ile olayın faili Ergin A.'nın iade edilmesi için müracaatta bulundu. Bu görüşmeler sırasında Sri Lankalı yetkililer bir ara Ergin A.'yı istediği ülkeye sınır dışı edeceklerini söyledi. Ancak konsolosluk yetkililerinin de araya girmesiyle bu girişim önlendi. Cinayet Büro Amirliği polislerinden oluşan özel bir ekip Sri Lanka'ya gönderildi. Şüphelinin iade edilmesi için İnterpol de harekete geçti.