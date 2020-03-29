HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gemi kaptanı İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybetti! Gemi karantinaya alındı

Gemi kaptanı İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybetti! Gemi karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Boğazı’ndan geçiş yapmak için demir bölgesinde bekleyen Çinli şirketin işlettiği kuru yük gemisinin kaptanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeni ile hayatını kaybetti.

Gemi kaptanı İstanbul'da koronavirüsten hayatını kaybetti! Gemi karantinaya alındı

Dünyada binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip korona virüs, denizcilik sektörünü de vurmaya başladı. Yükü ile Gine’den yola çıkan Çinli COSCO Shipping Bulker şirketinin işlettiği Hong Kong bayraklı Feng De Hai isimli 2015 yapımı 200 metre boyunda, 33 metre genişliğinde ve 63 bin 356 DWT taşıma kapasitesine sahip gemi, önceki gün İstanbul demir bölgesinde ikmal yapmak amacıyla demirledi. Gemi kaptanının korona virüs tanısı ile hayatını kaybettiği öğrenildi.

GEMİ KARANTİNAYA ALINDI

Gemi kaptanının hayatını kaybetmesinin ardından durum Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bildirilerek, gemi karantinaya alındı. Kaptanın cenazesinin ise ailesine gönderilmek üzere bir cenaze nakil şirketine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan kuru yük gemisinin seyrine izin verildiği ve varış limanı olan Ukrayna’nın Dneprobugsky limanına doğru hareket ettiği bildirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!İstanbul'da vatandaşlar yasak dinlemedi!
İletişim uzmanından çağrı! Virüsün en çok sevdiği kelimeler...İletişim uzmanından çağrı! Virüsün en çok sevdiği kelimeler...
Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?Herkesin merak ettiği sorunun yanıtı: Koronavirüs mutfağımızda mı?
Anahtar Kelimeler:
Karantina istanbul boğazı kaptan

En Çok Okunan Haberler

'Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak'

'Nisanın ilk 15 günü, geçen 15 günden daha zor olacak'

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

Gaziantep Valiliği'nden 'toplu mezar' iddialarına açıklama

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

İşte emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarih

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Koronavirüsün yeni belirtisi tespit edildi

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

Kraliyet ailesi üyesi prenses koronavirüsten öldü

İlginizi Çekebilir

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Kenevirden maske için sıraya girdiler

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Koronavirüs polis teşkilatına da sıçradı!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Rize'de korkunç olay! Sokak ortasında başından silahla vuruldu

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Esenyurt'ta asansörde tepki çeken görüntüler

Diğer Haberler
İletişim uzmanından çağrı! Virüsün en çok sevdiği kelimeler...

İletişim uzmanından çağrı! Virüsün en çok sevdiği kelimeler...

Köprü altında iç içe alışveriş! Endişelendiren görüntü…

Köprü altında iç içe alışveriş! Endişelendiren görüntü…

Annesinin öldürdüğü iddia edilen Şükran Nur’un babasından kahreden sözler

'Kızımı görmeyi umarken cenazesini aldım'

Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiği günden bu yana bir ilk!

Türkiye'de koronavirüsün tespit edildiği günden bu yana bir ilk!

Balıkesir'de belediye başkanı maaşını kronavirüsten işsiz kalanlara bağışladı

Maaşını kronavirüsten işsiz kalanlara bağışladı

Uzmanlardan koronavirüse karşı plastik eldiven uyarısı

Uzmanlardan plastik eldiven uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.