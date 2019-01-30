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Gemi kaptanı kamarasında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 16:36 | Son Güncelleme

Çanakkale Boğazı’ndan geçen St.

Çanakkale Boğazı’ndan geçen St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisinin kaptanı kamarasında ölü olarak bulundu. Yapılan incelemelerin ardından kaptanın cenazesi morga kaldırıldı.
Rusya’nın Taganrog limanından İskenderun limanına giden 140 metre uzunluğundaki St. Vincent bayraklı ‘Canopus’ adlı kuru yük gemisinin Rus kaptanı Valery Cerkezov kamarasında ölü olarak bulundu. Marmara Denizi’nden yönünden dün saat 21.00’de Çanakkale Boğazı’na giriş yapan geminin personeli saat 22.10 sıralarında telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne, gemi kaptanı Valery Cerkezov’un ölmüş olduğunu belirtti.
Yetkililer, gemiyi demirlemek üzere Karanlık Liman mevkiine yönlendirdi.
Savcılık talimatıyla Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı yetkililerinin gemide incelemelerde bulunmasının ardından kaptanın cenazesi Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gemi kaptanı kamarasında ölü bulundu

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