Gemi personeli, bilinçli olarak yakıtı denize pompalamış

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Foça ilçesinde, sahil şeridine yayılan petrolü temizleme çalışmaları devam ederken, kirliliğin kaynağı da tespit edildi. Onlarca gemi ile tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüphelerin toplandığı gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli geminin olduğu, testler sonrasında belli oldu. Geminin söküm için getirildiği 28 Ağustos akşamı personelin bilinçli olarak içerisindeki yakıtı denize pompaladığı saptandı.

Foça ilçesinde Gencelli ve Cumhuriyet Mahallesi bölgesinde, geçen hafta perşembe akşamı denizde kaynağı belirlenemeyen petrol sızıntısı meydana geldi. Yaklaşık 2.5 kilometrelik sahil şeridi sızıntı nedeniyle petrolle kaplandı, siyaha büründü. Kirliliğin daha da yayılması, petrolün dağılmaması için bölgede bariyerlerle önlem alındı. Sadece petrolü emen pedler, denizin yüzeyine bırakıldı. Denizde sürdürülen bu çabalar sonuç verdi. Petrolün tabaka halinde vurduğu deniz kıyısı büyük ölçüde temizlendi. Su yüzeyindeki petrolün temizlenmesinin ardından çalışmalar karada devam etti. Buradaki çalışmaların ise halen sürdüğü belirtildi. Bu arada çevreciler de olayın soruşturulması için Foça Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

SIZINTININ KAYNAĞI DA BELLİ OLDU

Temizlik çalışmaları sürerken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Aliağa Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı da sızıntının kaynağını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdü. Onlarca gemi ve tesis üzerinde yapılan incelemeler sonrasında tüm şüpheler, gemi söküm ve geri dönüşüm tesislerine getirilen 'Harrier' isimli gemide yoğunlaştı. TÜBİTAK'ta yapılan testler sonrasında fuel-oil olduğu anlaşılan yakıtın bu gemiden olduğu saptandı.

Şu anda Türkiye'den ayrıldıkları öğrenilen gemi personelinin, 28 Ağustos günü körfeze girdikleri sırada bilinçli olarak denize yakıtı pompaladıkları ortaya çıktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "İzmir Aliağa ilçesi Nemrut Körfezi bölgesinde meydana gelen fuel-oil kaynaklı deniz kirliliğine sebep olan gemiyi tespit ettik. Firmaya 1 milyon 644 bin 742 TL idari para cezası kesilmiştir" dedi.

BUGÜN EYLEM YAPMIŞLARDI

Öte yandan, çevrecilerin oluşturduğu Yenifoça Forum, bugün öğlende Aliağa Liman Başkanlığı önünde eylem yapıp, kirliliğin kaynağının açıklanmasını, deniz suyunun tahlil edilmesini ve temizlik esnasında çalışanların sağlık taramasından geçirilmesini istedi. Kalabalık açıklamanın ardından Aliağa Liman Başkanlığına şikayet dilekçeleri verip, dağıldı.