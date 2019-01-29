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Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 15:00 | Son Güncelleme

Kerç Boğazı'nda çıkan yangından hayatını kaybedenlerden Semih Solak son yolculuğuna uğurlandı. Candy isimli geminin ikinci çarkçısı olan Semih Solak, memleketi Çanakkale Biga'da defnedildi.

Üzerine asker künyesi konulan ve al yıldızlı bayrak serilen tabut, ailesinin omuzlarında köy mezarlığına kadar taşındı. Baba Sadık ile anne Hanife Solak, taziyeleri evlerinin önünde kabul etti. Amcasının oğlu vefat eden Semih Solak'ın tabutunun yanından bir an olsun ayrılmadı.

Son görev!

Kerç Boğazı'nda iki geminin alev alması sonucu hayatını kaybedenlerden, "Candy" adlı geminin ikinci çarkçısı Semih Solak'ın cenazesi, memleketi Çanakkale'nin Biga ilçesinde toprağa verildi.
Ukrayna'dan dün uçakla İstanbul'a getirilen Solak'ın naaşı, cenaze aracıyla Biga'ya taşınarak Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Hastane morgundan alınan cenaze, denizcinin babaevinin bulunduğu Balıklıçeşme köyüne getirilip, yakınlarından ve köy halkından helallik alındı. Baba Sadık ile anne Hanife Solak, evlerinin önünde taziyeleri kabul etti.
Köy camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazına, Solak ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Orhan Tavlı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Emrullah Büyük, Biga Kaymakamı Mustafa Can, İlçe Belediye Başkanı İsmail Işık, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Tabutunun üzerine Türk bayrağı serilerek asker künyesi konulan Semih Solak'ın cenazesi, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı "Maestro" ve "Candy" gemileri arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda hayatını kaybedenlerden 4'ünün Türk vatandaşı olduğu açıklanmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
kerç boğazı yangın gemi

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