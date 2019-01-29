Gemi yangınında hayatını kaybeden Semih Solak son yolculuğuna böyle uğurlandı

Üzerine asker künyesi konulan ve al yıldızlı bayrak serilen tabut, ailesinin omuzlarında köy mezarlığına kadar taşındı. Baba Sadık ile anne Hanife Solak, taziyeleri evlerinin önünde kabul etti. Amcasının oğlu vefat eden Semih Solak'ın tabutunun yanından bir an olsun ayrılmadı.