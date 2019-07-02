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Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 15:26 | Son Güncelleme

Dün gece saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait Petkim Limanı’nda demirli, İtalya bayraklı gemide patlamanın ardından yangın çıktı.

Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu

Dün gece saatlerinde İzmir’in Aliağa ilçesinde Azerbaycan devlet petrol şirketi SOCAR’a ait Petkim Limanı’nda demirli, İtalya bayraklı gemide patlamanın ardından yangın çıktı. Yangın nedeniyle bir kişi hayatını kaybederken, yaralanan 14 kişi de Aliağa Devlet Hastanesinden taburcu oldu.

Dün gece İzmir’in Aliağa ilçesinde Petkim Limanı’nda demirli, İtalya bayraklı gemide patlamanın ardından çıkan yangın çıktı. Gemide çalışan İtalyan vatandaşı Roberto Montegurdia’nın hayatını kaybettiği olayda yaralanan 15 İtalyan, bir Romen ve bir Türk’ün ise hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yaralı olarak tedavi altına alınan 14 kişi Aliağa Devlet Hastanesinden taburcu edildi ve ilçedeki iki otele yerleştirildi. Olayda hayatını kaybeden Roberto Montegurdia’n cenazesi sabah saatlerinde İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan İzmir İtalyan Konsolosu da Aliağa’ya geldi. Konsolos, Olayla ilgili adli ve idari soruşturma için Ulaştırma Bakanlığından ekip gönderileceği öğrenildi.

Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu

Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu

Gemi yangınında yaralanan 14 kişi taburcu oldu

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