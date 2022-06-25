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Gemide hayatını kaybetmişti... Cenazesi 32 gün sonra memleketine getirildi

25.06.2022 22:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalıştığı gemide kalp krizinden hayatını kaybeden 29 yaşındaki Ata Erkut Koç'un cenazesi 32 gün sonra memleketi Hatay'a getirildi. Koç'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Gemide hayatını kaybetmişti... Cenazesi 32 gün sonra memleketine getirildi

Hatay’ın Erzin ilçesinden gemide çalışmak için yurt dışına giden Ata Erkut Koç (29), Panama Kanalı’nda bindiği gemide 2 gün sonra kalp krizinden hayatını kaybetti. Koç’un cenazesi 32 gün sonra memleketine getirilerek defnedildi.

İlçeye bağlı Ehmutlu Mahallesi’nde yaşayan Ata Erkut Koç, 22 Mayıs günü çalıştığı Liberya Bandıralı gemiye Panama Kanalı üzerinde bindi. Seyrine devam eden gemide rahatsızlanan Koç, 24 Mayıs günü kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Şirket yetkililerinin haber vermesi üzerine harekete geçen Koç’un ailesi, cenazeyi teslim almak için Dışişleri Bakanlığı’na ulaşarak bilgi verdi. Şirket yetkilileriyle görüşen Dışişleri Bakanlığı, cenazenin teslimi için protokollerine başladı.

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Koç’un cenazesinin seyir halindeki gemide olması nedeniyle gemi, ilk önce Portoriko’ya gitti. Burada indirilmek istenen Koç’un cenazesi, Portoriko yasal prosedürlerindeki engeller nedeniyle indirilemedi ve gemi varacağı İspanya'ya doğru seyrine devam etti. Geminin bağlı olduğu şirket yetkilileri de Madrid'e giderek Türk Büyükelçiliği yetkilileriyle irtibata geçti ve cenazenin gemiden alınması protokollerini tamamladı.

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32 GÜN SONRA TOPRAĞA VERİLDİ

24 Haziran günü İstanbul’a getirilen Koç’un cenazesi, bugün memleketi Hatay’ın Erzin ilçesinde 32 gün sonra gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)

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