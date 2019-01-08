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Gemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli gemide makineci olarak görev yapan Ebubekir Topbaş (24), fenalaştı.

Gemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadı

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçiş yapan Marshall Adaları bayraklı 'Tulpar' isimli gemide makineci olarak görev yapan Ebubekir Topbaş (24), fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen genç gemici için bu andan itibaren Boğazda seferberlik ilan edildi. Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekiplerini de alarak süratle gemini yanına intikal etti. Gemiden alınan Topbaş, Sahil Güvenlik Botu'yla Yat Limanı'na getirilirken, sağlık ekibi yol boyunca kalp masajı yaptı. Topbaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Rusya’nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir’in Nemrut Limanı’na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki 'Tulpar' isimli gemi, Çanakkale Boğaz geçişi yaparken Akbaş Feneri yakınlarında makineci Ebubekir Topbaş aniden rahatsızlandı. Kaptan durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'ne bildirdi. Bu dakikada itibaren gemi personelinin hastaneye sevki için Boğazda seferberlik ilan edildi. Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığına bağlı Yat Limanı'nda bulunan Sahil Güvenlik Botu, sağlık ekibini de alarak, 10 dakikada geminin yanına intikal etti. Gemi kaptanın beyanına göre hayatını kaybettiği ifade edilen personel, Sahil Güvenlik Botu'na alındı. Yat Limanı'na getirilmek üzere yola çıkan bottaki sağlık ekibi, yol boyunca hasta gemiciye kalp masajı yaptı. Gemici Yat Limanı'na gelen Sahil Güvenlik Botu'ndan alınarak, burada hazır bekletilen ambulansa nakledilirken de kalp masajı devam etti.
Gemici Topbaş, kaldırıldığı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
'Tulpar' isimli gemi ise savcılık talimatıyla Karanlık Liman mevkiine demirletildi.

FOTOĞRAFLI

Gemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadıGemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadıGemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadıGemide kalp krizi geçiren genç makineci kurtarılamadı

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