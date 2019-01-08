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Gemide kalp krizi geçiren makine personeli öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 14:29 | Son Güncelleme

Gemide kalp krizi geçiren makine personeli öldü

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan gemide kalp krizi geçiren personel hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İzmir'in Nemrut Limanı'na giden Marshall Adaları bayraklı 179 metre uzunluğundaki "Tulpar" adlı geminin makine görevlisi personeli Ebubekir Topbaş (24), Çanakkale Boğazı geçişi sırasında kalp krizi geçirdi.

Bunun üzerine durum, telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirildi, Topbaş'a gemide müdahale için sahil güvenlik ve 112 Acil Servis ekiplerine de bilgi verildi.

Çanakkale Yat Limanına gelen sağlık ekipleri "TCSG-32" bot komutanlığı ekipleriyle Akbaş Feneri açıklarındaki geminin bulunduğu mevkiye gidip Topbaş'ı bota aldı.

Buradan limana getirilen gemi personeli daha sonra iskelede hazır bekleyen ambulansa alınıp, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Topbaş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tulpar isimli gemi ise savcılığın talimatıyla işlemlerinin tamamlanması için Karanlık Liman demir mevkisine gönderildi.

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Çanakkale Ebubekir Topbaş gemi kalp krizi öldü personel

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