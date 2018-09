'Gemide şarbonlu hayvan' iddiasıyla ilgili açıklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı 'Rahmeh' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya'dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı'nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu'nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır."

'HEDEF HALİNE GETİRİLDİ'

Geminin Bandırma Limanı'ndaki tahliye işlemlerinin bitmesinin ardından 19 Ağustos 2018 tarihinde Cebelitarık Limanı'na gitmesi için çıkış izni verildiğini ifade eden Nurdoğdu, şunları kaydetti:

"20 Ağustos 2018 tarihinde gemi ikmalini sağlamak için yakıt alma, tayfa değişikliğini sağlama, yeni sefere hazırlık gibi zaruri ikmaller nedeni ile İstanbul Ahırkapı'da demirlemek durumunda kalmıştır. Ancak Kurban Bayramı'nın uzun olmasının da etkisiyle ikmallerin tamamlanması tahmin edilen tarihte gerçekleştirilememiştir. Bu sırada gündeme düşen haberler nedeni ile söz konusu gemi haberlerin odak noktası olmuş, bazı topluluklar tarafından hedef haline getirilmiştir. Daha fazla yanlış haberlere mahal vermemek adına armatörün de talimatı ile gemi Ahırkapı'dan ikmallerini tamamlayamadan ayrılmak zorunda kalmıştır. Gemi, 07 Eylül 2018 tarihinde Çanakkale Boğazı'nda yaklaşık 12 saat sırf bu haberlerden dolayı bekletilmiştir. Uygulamada tahmini ve hava müsaadeli 2 saat süren Boğaz geçiş süresi maalesef ki mümkün olmamıştır. Sözde şarbon tehlikesi, gemide canlı hayvanların bulunduğu gibi yanlış bilgilerden dolayı pilot gemiye çıkmak istememiş, saatler geçtikten sonra pilot ikna edilerek gemiye çıkışı sağlanmış ve geminin geçişine izin verilmiştir."

SATILMASI GÜNDEMDE

Geminin Akdeniz'e seyri sırasında sahip değişikliği olma ihtimali nedeni ile yedek parça ve 1 şirket temsilcisi katılımını sağlamak için Çeşme'deki Demir mevkisine 'Transit geçiş/uğraksız olmadan' demirlediğini kaydeden avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, şunları söyledi:

"Haberlerde yer alan hayvanların Çeşme'de tahliye edileceğine ilişkin iddialar da tamamen asılsızdır. Zira o gemi boştur. Ambarlarında, güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvan yoktur. Ayrıca Çeşme Limanı tahliye veya yükleme yapmasına izin verilen bir liman olmayıp, gümrüğü ihtisas gümrüğü değildir. Ancak Boğaz'dan geçen gemilere, personel, kumanya, tamir, yedek parça temini için 168 saate kadar izin verilmiş bir demirleme sahasıdır. Akıllarda herhangi bir soru işaretinin kalmaması için Sahil Sağlık Denetleme Merkezi doktorunun gemiye çıkması ve işlem yapmak üzere girişimde bulunuldu. Buna rağmen hava muhalefeti sebebi ile doktor gemiye çıkarılamamıştır. Gemi, yoğun baskı ve gerçek dışı haberlerin çoğalması nedeni ile armatörün talimatı ile ikmali dahi sağlanamadan Çeşme'den ayrılmak durumunda kalmıştır. Geminin hedef haline gelmesi ve tüm bunlardan dolayı Türkiye kara sularında vakit kaybetmesinden dolayı gemi en uygun liman olan Beyrut'a yönlendirilmiştir. Ancak maalesef ki bu asılsız haberler Beyrut'a da sirayet etmiş ve oradan da olumlu bir sonuç alınamamıştır. Şu an için gemi ikmallerini tamamlayıp sefere çıkmak için hâlâ Akdeniz'de beklemektedir. Ancak mevcut haberlerden dolayı çok büyük zorluklar yaşanmaktadır. Önemle belirtmek isteriz ki, bahsi geçen geminin donatanı-işletmecisi Türkiye'de uzun yıllardan beri faaliyet gösteren, istihdam sağlayan, önemli bir gelir kaynağı olan ve tüm ulusal/uluslararası kurallara riayet ederek işlerini gerçekleştiren profesyonel ve şeffaflıktan yana olan bir şirkettir. Siz konusu haberlerden ötürü Türkiye'ye karşı güven duygusu zedelenmiş olup bu durumun en kısa zamanda düzeltilmesi gerekmektedir. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaların da tekrardan değerlendirilerek herhangi bir hastalıklı hayvan ithalatının yapılmadığının vurgulanmasını, halkı endişeye sürükleyen ve hakkımızda çıkan haberlerin engellenmesini istiyoruz."