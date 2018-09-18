'Gemide şarbonlu hayvan' iddiasıyla ilgili açıklama

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- ŞARBON virüsü taşıdığı ileri sürülen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen, Panama bandıralı 'Rahmeh' adlı 139 metrelik geminin bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, geminin ambarlarında ve güvertesinde herhangi bir yük ya da hayvanın olmadığını söyledi.

İstanbul'da Ahırkapı açıklarında 20 gün kadar bekledikten sonra 6 Eylül 2018'de Marmara'ya açılan geminin Akdeniz sularında dolaştığı iddialarıyla ilgili bağlı olduğu acentenin vekili avukat Meltem Cırık Nurdoğdu, açıklamalarda bulundu. Nurdoğdu, şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi hakkında çıkan haberlerin eksik ve yanlış bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyledi. Nurdoğdu, gemi ile ilgili bakanlığın ve diğer resmî kurumlar tarafından yapılan açıklamaların yeterli olacağı kanaatiyle bugüne kadar hiçbir şekilde açıklama yapma gereği duyulmadığını belirterek, şöyle dedi:

"Geminin şarbon hastalığına yakalanan büyükbaş hayvan taşıdığı, hayvanların hâlâ gemide olduğu yönündeki iddiaların hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Brezilya'dan Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne gemi ile gönderilen büyükbaş hayvanlar, 18 Ağustos 2018 tarihinde Bandırma Limanı'nda gemiden tahliye edildi. Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü tarafından hayvanların muayene ve kontrolleri yapılırken, klinik olarak herhangi bir hastalık belirtisinin olmaması nedeni ile tahliye işlemlerinin başlamasına izin verildi. Et Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Muayene ve Komisyonu'nca da bu durum tespit edilmiştir. Kaldı ki bahsi geçen hayvanların gemiye yüklenmesinden önce tüm sağlık kontrolleri ve aşıları yaptırılmış olup hiçbir risk taşımadığı açıktır."