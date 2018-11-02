Gemideki koyun derilerinden 3 milyon captagon hap çıktı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekipleri, limana yanaşan bir gemideki konteynerde koyun derisine gizlenmiş, piyasa değeri 31 milyon 260 bin TL olan 3 milyon 126 bin adet captagon hap ele geçirdi. Suriye'den Mersin limanına gelen bir gemiyi takibe alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe çeken bir konteyneri x-ray cihazına sevk etti. İnceleme sonucunda 521 kilogram ağırlığında 3 milyon 126 bin adet captagon hapın koyun derilerine gizlendiğini saptayan polis, uyuşturucuya el koyup 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucuların piyasa değerinin 31 milyon 260 bin TL olduğu öğrenildi.



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