Gemideki yaralıyı, sahil güvenlik ekibi hastaneye ulaştırdı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, Malta bayraklı bir gemide düşerek yaralanan Türk uyruklu kişi, sahil güvenlik ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Çeşme açıklarında bulunan Malta bayraklı bir gemide, perşembe günü saat 18.30 sıralarında Türk uyruklu bir kişi iskeleden düşerek yaralandı. Bunun üzerine gemi personeli, Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan, yaralının tahliyesi için yardım istedi. İsmi açıklanmayan yaralı Türk, görevlendirilen sahil güvenlik botu tarafından, sağlık personeli refakatinde gemiden alınarak, Bayraklı Limanı'nda, 112 Acil Servis personeline teslim edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

