Gemilerin en önde bulunan baş taraflarına ne ad verilir? (Hadi İpucu 20 Eylül 20.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu akşam yani 20 Eylül Perşembe 20.30’da yapılacak 12 bin TL’lik yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir soru için denizcilik terimlerinden bir ipucu verildi. İpucunda 1992 Barcelona olimpiyatlarına katılan Amerikan basketbol takımına ne ad verildiği soruldu.
TDK’da da geçtiği üzere bir denizcilik terimi olarak gemilerin, sandalların, ön tarafına yani baş bölümüne “pruva” adı verilir.
YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?
Bu akşam 20.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 12 bin TL olarak açıklandı.
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