Geminin eski kaptanı: 6 yıl önce uyardım kimse dikkate almadı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'u yerle bir eden ve onlarca insanın ölümüne neden olan amonyum nitratı Lübnan'ın başkenti Beyrut'a taşıyan MV Rhosus adlı geminin eski kaptanı Prokoşev'in Rusya ve Lübnan medyasını 2 bin 750 tonkluk amonyum nitratın felakete yol açabileceğine ilişkin 6 yıl önce uyarıda bulunduğu ifade edildi.

"KİMSE UYARIMIZI DİKKATE ALMADI"

Geminin sahibi olduğu belirtilen Igor Grechushkin’in kendilerini ve kargoyu Beyrut’ta terk ettiğini ve gümrük yetkilileri tarafından rehin tutulduklarını belirtti. Kaptan, “Sahibi gemiyi terk etti. Kargosu, amonyum nitrat. Bu, patlayıcı bir madde. Ve biz terk edildik. 10 aydır bir barut fıçısında yaşıyoruz. Bizi ve onlarca kişi ölüme sürüklendi. Olayın yaşandığı zaman kendi ülkemin medyasını ve Lübnanlı yetkilileri uyardım. Ama kimse uyarımızı dikkate almadı ” ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Lübnan Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre ölü sayısının 137 olduğunu, 5 binden fazla kişinin ise yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu iddia edilmişti.

