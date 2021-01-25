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Gemiye saldırı görüntüleri ortaya çıktı!

25.01.2021 17:19 | Son Güncelleme:
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Nijerya açıklarındaki Gine Körfezi'nde seyir halindeyken deniz korsanları tarafından kaçırılan "Mozart" isimli konteyner gemisine yapılan korkunç saldırının kamera kayıtları ortaya çıktı.

Gemiden, ulaşılan görüntüler, izleyenleri dehşete düşürdü. Korsanların uzun namlulu silahlarla kaptan köşkünü bastığı ve denizcileri yaraladığı görülüyor.

Gemideki teknolojik aletlere zarar veren korsanlar, kaptan dâhil bütün mürettebatı ellerindeki silahlarla darp ediyor.

Öte yandan Boden Denizcilik Genel Müdürü Levent Karsan, Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan gemiyle ilişkin yaptığı basın açıklamasında "Gemimiz, Türk sahipli veya Türk bayraklı değildir. Gemimiz, yabancı yatırımcılara aittir. Boden Denizcilik AŞ, geminin teknik işletmesinden sorumludur. Korsanlardan bir telefon alındığına dair bana hiçbir bilgi ulaşmadı" dedi. Karsan, gemide hayatını kaybeden ikinci mühendisin naaşının THY ile Türkiye'ye getirilip Azerbaycan'a gönderileceği söyledi.

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