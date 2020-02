Gemiyle yolladılar, uçakla geri istiyorlar

2 LİRAYA DA MASKE VAR 40 LİRAYA DA Maskelerin çok fazla çeşidi olduğunu dile getiren Karabulut, "Maskelerin çok fazla çeşidi var. Tabii ki önemli olan burada herhangi bir maskeyi kullanıyor olmak. Özellikle metro, kapalı alanlar, AVM'ler gibi insanların toplu bulunduğu her yerde, maskeler ile korunabilir. Mikrop havada kalıyor ama maske sayesinde bundan korunabiliriz. Çok fazla fiyat farkı var, çok fazla ürün var, ithal ürün var, yerli ürün var. Tabii ki çeşitleri değerlendirilebilir ama şu an öyle bir durum söz konusu değil, şu anda bulduğunuzu alacaksınız. Veya dikkat edeceksiniz kendinize. Bugün burada ne var diye seçme şansınız yok çünkü söylediğim gibi maskelerdeki sirkülasyon hızını anlattım, 1 yıldan 1 haftaya düşmüş, stoklar azalmış durumda. N95, 2 katlı, 3 katlı, filtreli maskelerden herhangi birini kullanabilirsiniz. Fiyat farkına gelince, bazı ürünler Almanya'da üretilip geliyor ülkemize, bazı ürünler burada üretiliyor, bazı ürünler Çin'den geliyor. Bunların hepsi faktör. Kumaşın inceliği, kalınlığı, filtresine göre fiyat değişiyor. Yoğun talepler olduğundan abartılı fiyatlar ortaya çıkabilir ama iyi kötü herkes biliyor, tahmin edilebiliyor. Bu duruma izin vermemek lazım. Bir kutu maskenin fiyatı 2-2,5 lira olabilir maksimum. N95 gibi filtreli maskelerin ise bir hafta öncesine kadar fiyatları 5-7-10 liraydı ancak şimdi 30-40 liralar konuşuluyor çünkü ürün yok. Ürün olmayınca da fiyatın artışına neden alıyor. O ürünlerdeki filtre özelliği devreye girince fiyat farkı ortaya çıkıyor tabii ki, bu bir taraftan da kabul edilebilir ama şu anda stokların yetmemesi sebebiyle oluşan fiyat farkı kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

"ÇİNDEN ALDIĞIMIZ ÜRÜNÜ ÇİNE GERİ YOLLADIK"

Çin'den gelen yoğun talebi karşılamanın zor olduğunu dile getiren Karabulut, Çin'den aldıkları ürünleri onlara geri sattıklarını ifade ederek, "Çin'deki insanlar zor durumda biliyorsunuz, ölü sayısı çok ciddi, karantinalar oluşturulmuş durumda. Fabrikaların tatilde olması durumu da eklenince üzerine bundan dolayı Çin'den yoğun bir talep var. Bu yoğun talebi de tabii ki dünyanın aşağı yukarı 5'te 1'i oranında bir nüfusa sahip olan ülkeye yetiştirmek çok zor. Çok kalabalık bir ülke ve tatildeler, üretim yapamıyorlar. Tatilleri devam ederse, talepleri daha da artacak, zorda kalacaklar. Şöyle düşünün, gemiyle bize gönderdikleri ürünleri biz onlara uçak kargo ile geri sattık. Uçak kargo ile aldılar o ürünü düşünün, o kadar acil durum. Malın değeri 1 lira ise, bir lira da kargo ücreti ödemeye razı oldular. Ve bu talepleri hala da devam ediyor" dedi.

DEZENFEKTANLARA DA TALEP ARTTI

Maskelerin yanı sıra el dezenfektanlarına da talebin arttığını ifade eden Karabulut, "Maske nasıl bir koruyucu ise el dezenfektanı da çok büyük bir faktör. Bununla beraber jellere de çok büyük talep var. Kullanılmasında fayda var. Grip mevsiminden ziyade toplu taşımalarda, kalabalık yerlerde her an her yerden bulaşabilecek virüslere karşı bu da basit bir korunma yöntemi olabilir" şeklinde konuştu.

