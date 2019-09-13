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Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:49 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 1.

Gemlik 1. Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Kitap Fuarı, 14-24 Eylül tarihleri arasında saat 10.00’dan 23’e kadar Demokrasi Meydanı’nda kitapseverlerin ziyaretine açık olacak.
Fuarla ilgili konuşan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye olarak yol, asfalt, parke, çevre düzenlemesi gibi görevlerinin yanı sıra eğitim ve kültür alanında da kapsamlı faaliyetler gerçekleştirerek Gemlik’in çehresini değiştirecek çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Başkan Sertaslan, “İlçemizde özellikle gençlerin eksikliğini hissettiği sosyal ve kültürelfaaliyetlerimize devam ederek kapsamlı bir kitap fuarı gerçekleştireceğiz. Pek çok yayınevi ve yazarın yanı sıra son günlerde Türkiye gündemine ilişkin sıkça takip edilen İsmail Saymaz ve Levent Gültekin de misafirimiz olacaklar. Gençleri, öğrencileri, tüm Gemliklileri kitap fuarımıza davet ediyoruz.”

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