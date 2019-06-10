Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 1 ölü, 1 kayıp (3)

20 SAAT SONRA CESEDİ SAHİLE VURDU

Kayıp 2 kişiden Natalie Sincan'ın cansız bedeni, Mudanya ilçesi Güzelyalı sahiline vurdu. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, hayatını kaybeden kadının cansız bedenini, Mudanya Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırdı. Hastanede yapılan teşhis sonucunda cesedin, kayıplardan Natalie Sincan'a ait olduğu belirlendi. Dün saat 17.00 sıralarında denize giren Natalie Sincan'ın cesedi, kaybolduktan 20 saat sonra, saat 13.00 sıralarında bulunmuş oldu.

Öte yandan Natalie Sincan'ın eşi olan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları havadan, denizden ve karadan sürüyor.

Berktuğ ÖNCÜ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

