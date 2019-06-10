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Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesi açıklarında, içinde 10 kişinin olduğu tekne, arızalandıktan sonra denizde sürüklendi.

Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesi açıklarında, içinde 10 kişinin olduğu tekne, arızalandıktan sonra denizde sürüklendi. Ekipler tarafından başlatılan operasyonda 7 kişi kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 3 kişiden Yaman Şipka, 12 saat sonra yüzerken bulunup, kurtarıldı. Kayıp diğer 2 kişiyi arama çalışmaları havadan ve karadan sürdürülüyor.
Bursa'da yaşayan 10 arkadaş, dün saat 16.00 sıralarında, Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinden tekneyle denize açıldı. Bir süre sonra gruptan 3 kişi, yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak Marmara Denizi'nde sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka ve Yiğit Şipka, ekipler tarafından kurtarılıp, karaya çıkarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve Yaman Şipka bulunamadı.
Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken, helikopterle de havadan arama yapıldı. Havanın kararması ve denizin dalgalı olmasından dolayı dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarına yeniden başlandı.
12 SAAT SONRA SAĞ KURTARILDI
Arama- kurtarma çalışmaları devam ederken kayıp 3 kişiden Yaman Şipka, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Mudanya ilçesi Altıntaş bölgesi açığında yüzerken görüldü. Ekipler tarafından bota alınan bitkin haldeki Yaman Şipka, Kurşunlu yat limanına getirildi. Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Şipka'nın bulunmasının ardından Kurşunlu yat limanına gelen yakınları büyük bir mutluluk yaşadı.
Yaman Şipka'nın 12 saat boyunca suda kaldığı ve akıntıyla Altıntaş mevkisine sürüklendiği belirtildi. Yat limanında 112 ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Yaman Şipka ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
Şipka'nın yakın arkadaşı olan Onur Gücü, ''Öncelikle bize yardımcı olan tüm arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Biz yaklaşık 12 saat çok zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara verilmişti, sabah saatlerinde yeniden başladı. Bu geçen 12 saatlik sürede denizin orasında hayatta kalmış. Akıntı kendisini Gemsaz sahilinden Altıntaş'a doğru sürüklemiş. Devam eden aramalarda inşallah 2 arkadaşımız da bulunacak. Gece boyu su içerisinde kalmış. Biz ümidimizi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Ama yüzmeye devam ederken bulundu'' dedi.
Ekiplerin Serdar Sincan ve Nataila Sincan'ı arama çalışmaları devam ediyor.

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Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıpGemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıpGemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıpGemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp

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