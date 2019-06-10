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Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.06.2019 10:19 | Son Güncelleme

70 KİŞİLİK EKİP, 14 SAATTİR ARAMA YAPIYOR Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Altıntaş yakınlarında yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını genişletti.

Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

70 KİŞİLİK EKİP, 14 SAATTİR ARAMA YAPIYOR
Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri, sabah saatlerinde Altıntaş yakınlarında yüzerken görülüp, kurtarılan Yaman Şipka'nın bulunduğu bölgede arama çalışmalarını genişletti. 21 Jandarma ve Sahil Güvenlik Botu ile 7 balıkçı teknesinden oluşan 70 kişilik ekip, Gemsaz, Kumsaz, Altıntaş, Kurşunlu açıklarında 14 saattir arama çalışmalarına aralıksız olarak devam ederken, Sahil Güvenlik Helipkopteri de havadan tarama yapıyor.
Öte yandan jandarma ekipleri, kayıp Serdar Sincan ile Nataila Sincan bulmak için dürbünlerle sahil kıyısının çeşitli bölgelerinde izleme yapıyor.

Berktuğ ÖNCÜ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)

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Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)Gemlik açığında can pazarı; Sürüklenen teknedeki 8 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp (2)

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